Son Mühür- Karabağlar Belediyesi, ilçedeki çocukların yaz tatillerini hem eğlenceli hem de verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla Yaz Spor Okulları projesini hayata geçiriyor. "Karabağlar’da yazıyı sporla karşılıyoruz!" sloganıyla duyurulan program kapsamında, minikler ve gençler yaz boyunca spora doyacak.

29 Haziran’da Başlıyor: 10 Farklı Branşta Eğitim

Uzman antrenörler eşliğinde düzenlenecek olan Yaz Spor Okulları, 29 Haziran - 11 Eylül 2026 tarihleri arasında kapılarını açacak. Eğitimler kapsamında çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunacak birbirinden farklı ve zengin branş çeşitliliği sunuluyor.

Kampta ve spor okullarında yer alacak branşlar ise şu şekilde açıklandı:

Futbol, Basketbol ve Voleybol, Taekwondo ve Karate, Tenis ve Bocce, Güreş, Cimnastik, Halk Oyunları, Zumba ve Aerobik, Yüzme ve Özel, Gereksinimli Çocuklar İçin Yüzme

Özel Gereksinimli Çocuklar Unutulmadı

Karabağlar Belediyesi, engelsiz bir kent vizyonu doğrultusunda bu yıl da özel gereksinimli çocukları unutmadı. Yaz spor okulları kapsamında, özel çocukların suyla buluşması, kas gelişimlerinin desteklenmesi ve sosyalleşebilmeleri adına uzman eğitmenler eşliğinde özel yüzme dersleri de takvime eklendi.

Başvurular ve İletişim Bilgileri

Karabağlar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen proje için kayıt başvuruları resmi olarak başladı. Çocuklarını spor okullarına kaydettirmek ve detaylı bilgi almak isteyen ebeveynler, müdürlüğe bizzat başvurabilecekleri gibi iletişim numaraları üzerinden de bilgi alabilecekler.

Başvuru ve Bilgi Hattı: 0232 414 79 01

Eğitim ve Başvuru Merkezi: İhsan Alyanak Spor Salonu (9151 Sokak, No: 2 Vatan Mahallesi / Karabağlar)

Karabağlar Belediyesi, tüm ilçe sakinlerini çocuklarıyla birlikte yazı sporla güzelleştirmeye davet etti.