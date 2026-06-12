Karabağlar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen İleri Yaş Akademileri’nin ilk mezuniyet töreni gerçekleştirildi. 60 yaş ve üzerindeki kursiyerlerin kep attığı tören duygu dolu ve renkli anlara sahne oldu.

60 yaş üstü mezunlar keplerini fırlattı!

Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine kursiyerler ve aileleri yoğun katılım gösterdi. Törende ileri yaş akademilerinde eğitim gören katılımcılar mezuniyet heyecanı yaşarken, ailelerinin alkışları eşliğinde kep atma töreni gerçekleştirildi.

Helil Kınay'dan da törene katılım!

Mezuniyet programına Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da katılım gösterdi. Başkan Kınay’ın katılımıyla düzenlenen törende kursiyerlerin heyecanı ve mutluluğu gözlerden kaçmadı.

Etkinlik süresince sahne alan ritim grubunun performansı ise salondan büyük alkış topaldı.

“Her yaşta öğrenmeye destek”

Karabağlar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen açıklamada, ilçede her yaştan vatandaşın sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak projelerin süreceği ifade edildi.