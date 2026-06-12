Son Mühür/ Emine Kulak- CHP Grupbaşkanı Özgür Özel, acı bir gün yaşayan yakın bir dostunu yalnız bırakmamak adına bugün İzmir programını gerçekleştirdi. Arkadaşının vefat eden annesinin cenaze törenine katılmak üzere kente ayak basan Özel’in ilk durağı ise partisinin İzmir İl Binası oldu.

Cenaze merasiminden önce CHP İzmir İl Binası'na gelen Özgür Özel, burada partililer tarafından coşkuyla karşılandı. İl binasında toplantı gerçekleştiren Özgür Özel, toplantının tamamlanmasının ardından cenaze merasimine katılmak üzere CHP il binasından ayrıldı.

Cenaze namazı kılındı

Özgür Özel, il binasındaki temaslarının ardından doğrudan cenaze namazının kılınacağı Karabağlar'daki Büyük Hatay Camii'ne geçti. Hayatını kaybeden merhumenin cenaze namazı ikindi namazına müteakip yoğun bir katılımla kılındı.

Cenaze merasimine CHP’li Özgür Özel'in yanı sıra siyaset dünyasından da önemli isimler akın etti. Namaza, CHP İzmir Milletvekillerinden Ednan Arslan ve Murat Bakan katılım sağlarken, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da acılı aileyi yalnız bırakmayarak camideki törende hazır bulundu.