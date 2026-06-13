Son Mühür- CHP'de 935 günlük aranın ardından yeniden başlayan Kemal Kılıçdaroğlu döneminde değişim rüzgarının ilk vurdupu alan, Özgür Özel'in A Takımı'nda yer alan 9 isim hakkında tedbirli olarak kesin ihraç kararının alınması oldu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği kurultay sonrası ilginç sevinç gösterisiyle adı ''Zıp zıp Mahir''e çıkan Ali Mahir Başarır'la Veli

Ağbaba'nın da bulunduğu dokuz isim, Kılıçdaroğlu ekibi tarafından üstü çizilen ilk isimler olarak tarihe geçti.

İhraç rüzgarı dinmiyor...



Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la devam eden ihraç dalgasının bir sonraki adımının aralarında İzmir'in de olduğu il örgütleri olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararıyla koltuğa oturmasını CHP'ye yapılan bir darbe olarak tanımlayan İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, ''Kemal Beyi tanımıyorum'' sözleriyle Genel Merkez'le bağlarını kopardığını gözler önüne sermişti.



Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının hedefindeki ilk isimlerden biri olması beklenen Çağatay Güç için önümüzdeki haftada düğmeye basılması bekleniyor.



Sayın Kılıçdaroğlu ararsa...



Güç'ten boşalacak koltuğun potansiyel adaylığı konusunda adı geçen Karabağlar eski İlçe Başkanı Bülent Sözüpek,

''Aday olmamla ilgili hiç kimseyi aramadım. Diğer arkadaşlar gibi il başkanlığı için benim de ismimin söylenmesi gurur verici. Sayın Kılıçdaroğlu takdir gösterir, İzmir için bir görev verirse görevden kaçmam. Partimin bir ve bütün olması için elimden gelen her türlü desteği vermeye her zaman hazırım. İl başkanlığı koltuğu da genel başkanın o kentte en yetkili temsilcisi anlamına gelir. Bu türden bir görevlendirme olması halinde elimden gelenin en iyisini yapacağıma eminim'' mesajı verdi.

Yeterli tecrübem var...



Karabağlar ve Büyükşehirde iki dönem Meclis üyeliği ve Karabağlar'da iki dönem ilçe başkanlığı görevlerinde bulunduğunu hatırlatan Bülent Sözüpek, il başkanlığı gibi önemli bir görev için yeterli tecrübeye sahip olduğuna işaret etti.