İzmir’in Aliağa ilçesinde deniz ekosistemini korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek amacıyla hayata geçirilen “Aliağa Körfezi Yapay Resif Projesi” kapsamında önemli bir adım atıldı. Bu kapsamda da deniz tabanında önemli incelemeler yapıldı. Körfeze yerleştirilen yapay resif blokları, uzaktan kumandalı sualtı aracı (ROV) ile görüntülendi ve teknik ekipler tarafından incelendi.

Aliağa Belediyesi ile Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen proje çerçevesinde denize bırakılan 600 yapay resif bloğunun mevcut durumu yerinde takip edildi. Çalışmanın, deniz yaşamının güçlendirilmesi ve bölgedeki biyolojik çeşitliliğin artırılması açısından önemli bir adım olduğu ifade edildi.

Deniz tabanında görüntülendi!

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Yapay Resif Bilimsel Teknik Tavsiye Kurulu tarafından uygun bulunan proje çerçevesinde daha önce belirlenen koordinatlara yerleştirilen yapay resif alanları detaylı şekilde kontrole tabii tutuldu.

Deniz Liman Şube Müdürlüğü’ne ait ROV cihazıyla gerçekleştirilen görüntülemede, resif bloklarının deniz tabanındaki yerleşim düzeni ve konumları tek tek inceleme altına alındı. Teknik ekipler, yapay resiflerin planlanan noktalara kontrollü şekilde yerleştirildiğini belirtti.

Saha çalışmaları kapsamında aynı zamanda resiflerin bölgedeki deniz canlıları üzerindeki etkileri de incelendi.

Üst düzey isimler yerinde takip etti!

Gerçekleştirilen inceleme çalışmalarına Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan ile Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mazlum Selim Aksakal katılım gösterdi.

“Önemli bir yatırım”

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, proje kapsamında yapılan çalışmaların bilimsel veriler doğrultusunda sürdürüldüğünü ifade etti. Yapay resif uygulamasının geleceğe dönük önemli bir çevre yatırımı olduğunu ifade etti.

Akademik izleme süreci!

Projede uygulama aşamasının noktalanmasının ardından bilimsel takip sürecine geçileceği ifade edildi. Bornova'da bulunan Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından gerçekleştirilecek akademik çalışmalar çerçevesinde resif alanlarındaki balık yoğunluğu, biyolojik çeşitlilik ve ekolojik değişimler düzenli olarak takip altında olacak.