Son Mühür - ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları devam ederken çatışmalarda yeni bir safhaya girildiği öne sürüldü. Washington yönetiminin, İran’ın en önemli petrol ihracat noktalarından Hark Adası’nı yoğun bombardımana tutmasının ardından Pentagon’un bölgeye 2 bin 500 deniz piyadesi sevk etme kararı aldığı bildirildi.

2 bin 500 asker Japonya'daki ABD üssünden ayrıldı

Deniz Seferi Birliği’ne bağlı yaklaşık 2 bin 500 deniz piyadesinin, Japonya’nın Okinawa kentindeki üslerinden ayrılarak USS Tripoli amfibi hücum gemisiyle bölgeye hareket ettiği bildirildi. USS Tripoli’nin, deniz piyadelerinin operasyon alanına sevkinde kullanılan başlıca platformlardan biri olduğu ifade ediliyor.

Kara harekatı olarak yorumlandı

Askeri kaynaklara göre, bu birliklerin olası krizlere müdahale etmek ya da ihtiyaç halinde İran topraklarının bazı bölgelerinde kontrol sağlamak amacıyla konuşlandırılabileceği değerlendiriliyor. Hem denizde hem de karada görev yapabilen deniz piyadelerinin sevk edilmesi ise operasyonun stratejik önemini artıran bir unsur olarak görülüyor.