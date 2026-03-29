Son Mühür- Orta Doğu’da devam eden çatışmaların küresel piyasalara etkisi derinleşiyor. Enerji fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, sanayi üretiminde maliyetleri hızla artırırken, birçok sektörde fiyat baskısı oluştu.

Petrol fiyatları 114 doları aştı, tedarik zinciri sarsıldı

Küresel enerji piyasalarında dalgalanma sürerken Brent petrolün varil fiyatı 114 doların üzerine çıktı. Artan enerji maliyetleri yalnızca üretimi değil, lojistik ve tedarik süreçlerini de olumsuz etkiledi.

Öte yandan bazı ülkelerin aldığı kararlar da arz tarafında baskıyı artırdı. Çin’in gübre ihracatını kısıtlaması ve Rusya’nın benzin ihracatını durdurması, küresel üretim zincirinde kırılganlığı derinleştirdi.

Plastik ve ambalaj sektöründe maliyet şoku

Enerjiye bağımlı sektörlerin başında gelen plastik ve ambalaj sanayisi, krizden en sert etkilenen alanlardan biri oldu. Savaş sonrası hammadde fiyatlarında yüzde 90’a varan artış yaşandı.

Birçok sektörde ara malı olarak kullanılan plastik ürünlerdeki bu yükseliş, maliyet baskısının doğrudan nihai ürünlere yansımasına neden oluyor. Sektör temsilcileri, özellikle nisan ayıyla birlikte zamların raflara yansıyacağını ifade ediyor.

"İğneden ipliğe zam kaçınılmaz"

TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi Başkanı Yavuz Eroğlu, temel hammaddelerdeki artışın geniş çaplı fiyat yükselişlerine yol açacağını söyledi.

Eroğlu, “Adeta iğneden ipliğe zamlar yansıyacak. Günlük tüketilen ürünlerin ambalaj fiyatları yüzde 40 arttı. Bu durum gıda, temizlik, ayakkabı, beyaz eşya ve otomotiv gibi birçok sektörde fiyat artışına yol açacak” ifadelerini kullandı.

Bazı ürünlerde zam oranı yüzde 60’a ulaşabilir

Eroğlu, özellikle çuval ve plastik torba gibi ürünlerde fiyat artışının daha sert olacağını belirtti. Bu kalemlerde zam oranlarının yüzde 60’a kadar çıkabileceğini ifade eden Eroğlu, sürecin enflasyonla mücadeleyi zorlaştıracağını vurguladı.

“Zor bir yıl bizi bekliyor” değerlendirmesinde bulunan Eroğlu, maliyet baskısının önümüzdeki dönemde daha da hissedileceğine dikkat çekti.