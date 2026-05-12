Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Sarnıç bölgesindeki devam eden su sorunlarını çözmek için başlattığı dev altyapı hamlesinde yolun yarısı tamamlandı.

Yaklaşık 205 milyon liralık bir bütçeyle yapılan projeyle, bölgenin hem bugünkü arıza sorunları çözüme kavuşacak hem de gelecek yıllardaki su ihtiyacı garanti altına alınacak.

Sarnıç’ın altyapı sorunu çözüme kavuşuyor

Sarnıç’ta yılların yükünü artık kaldıramayan ve ömrü biten eski hatlar, bölge halkı için çileye dönüşmüştü. Sık sık yaşanan boru patlakları sebebiyle yaşanan su kesintileri ve musluklardan akan suyun yetersiz basıncı, mahallelinin bitmek bilmeyen bir sorunu haline gelmişti.

Başkan Cemil Tugay’ın başlattığı bu projeyle, yerin altındaki tüm sistem baştan aşağı değişiyor. 75 kilometrelik büyük hattın yarısı şimdiden tamamlanmış durumda.

Sorunsuz su ulaşması sağlanacak

Çalışmalar yalnızca tek bir noktada değil Fatih, Hürriyet, Menderes ve Atatürk mahallelerini kapsayan büyük bir alanda eş zamanlı yapılıyor.

Toplam 60 kilometrelik ana taşıyıcı hatların yanı sıra, evlere su ulaştıran 15 kilometrelik bağlantı boruları da tamamen değiştiriliyor.

Bu sayede yalnızca su kaçağı engellenmekle kalmayacak, aynı zamanda şebekedeki basınç kontrol altına alınarak en üst katlara bile sorunsuz su ulaşması sağlanacak.

Planlanan tarihten erken bitirilmesi için yoğun mesai

İZSU ekipleri, normal şartlarda iki yıl sürmesi tahmin edilen projeyi erkene çekmek için sahada yoğun bir mesai harcıyor.

Şu ana kadar 35 kilometreye yakın boru döşeme işlemi tamamlanırken, işi biten sokaklarda yeni şebekeden su verilmeye başlandı.

Belediye, mahalle sakinlerinin günlük yaşamını aksatmamak için altyapısı tamamlanan bölgelerde, özellikle otobüs güzergahlarında vakit kaybetmeden asfaltlama çalışmalarını da yapıyor.