SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Ünlülere ve çok sayıda gazeteci hakkında yürüttüğü soruşturmalarla bilinen savcı hakkında, eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açıldı. CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer’in soru önergesiyle ortaya çıkan davanın iddianamesinde, savcı için 2 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep edildi. Eski eşi tarafından suçlanan savcı, şarkıcı Gülşen'i tutuklatan savcı olarak biliniyor.

Arabada Darp İddiası

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 12 Mayıs 2026 tarihli iddianameye göre olay, çiftin çocuklarını doktor randevusuna götürdükleri sırada araç içinde yaşandı. Eski eşin aldığı darp raporu ve tanık beyanları üzerine savcı hakkında "basit yaralama" suçundan Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Uçuk ise savunmasında iddiaları reddederek suçlamaları kabul etmedi. Eski eşin "tehdit" ve "hakaret" yönündeki şikayetlerine adli makamlarca takipsizlik kararı verildi.

Nafaka Ödemiyor İddiası

Yargı dünyasında şok yaratan olayda, anlaşmalı boşanmanın ardından nafakayı ödemediği iddia edilen savcının, eski eşinin ailesinin evinin basıldığı ve telefonlarına el konulduğu ileri sürüldü. Savcının, eski eşinin ailesine ait HTS kayıtlarını da hukuksuz şekilde aldırdığı iddialar arasında yer alıyor. Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı, talimatla aramayı yaptıran Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na dosyayı gönderdi ve yetkisizlik kararı verdi. Bakırköy ise işlemlerin Lüleburgaz'da yapıldığını belirterek karşı yetkisizlik kararı aldı. Dosya, yetki yerinin belirlenmesi için şu an Uyuşmazlık Mahkemesi gündeminde bulunuyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu da bu süreci incelemeye aldı.