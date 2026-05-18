Son Mühür/Selda Meşe- Bayraklı Belediyesi tarafından kırsal mahalle kültürünü yaşatmak, kadın emeğini görünür kılmak ve yerel üretimi desteklemek “Topraktan Sofraya, Emekten Sanata” sloganıyla Doğançay Köy Meydanı’nda gerçekleştirilen festival, vatandaşların yoğun katılımıyla renki görüntülere sahne oldu.

Birbirinden renkli stantlar kurulan festival kapsamında 88 kadın emeği standında yöresel ürünler, el işi çalışmaları ve geleneksel üretim örnekleri ziyaretçilerle buluştu.Üretici kadınlar emeklerini doğrudan vatandaşa sunma imkanı bulurken, festival alanı iki gün boyunca dayanışma, paylaşım ve üretim merkezi oldu.



Festivalin ilk günü, birbirinden renkli etkinliklerle büyük ilgi gördü. Doğançay Meydanı'nda düzenlenen çiçek korteji ve bando gösterileri festivale coşkulu anlar katarken, mydan adeta renk cümbüşüne dönüştü. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal da korteje katılarak vatandaşla birlikte yürüdü. Festival alanındaki stantları gezen Önal, üretici kadınlarla bir araya gelerek çalışmaları hakkında sohbet etti.

Festival boyunca dans gösterileri, sahne performansları ve müzik dinletileri ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. Çocuklar ve aileler için hazırlanan yüz boyama etkinlikleri, kaligrafi atölyeleri ve hint kınası uygulamaları da festivalde yoğun ilgi gördü. Pprogram kapsamında sahne alan Roman dans ekibi sahne performansıyla izleyenlerden tam not aldı.

Festivalle ilgili değerlendirmede bulunan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Doğançay Üreten Eller Festivali ile hem kırsal mahallelerimizin kültürel değerlerini yaşatmayı hem de üretici kadınlarımızın emeğini görünür kılmayı amaçladık. İki gün boyunca oluşan birlik ve dayanışma tablosu bizleri çok mutlu etti. Yerel üretimi destekleyen, kültürümüzü geleceğe taşıyan etkinlikleri sürdürmeye devam edeceğiz. Festivalimize katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Festivalin ilk gününde Bayraklı Belediyesi Türk Halk Müziği Kadın Korosu sahne alırken, festivalin kapanışı ise Bayraklı Belediyesi Orkestrası konseriyle gerçekleşti.