Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’in Menemen ilçesi Doğaköy Mahallesi’nde yaşayan vatandaş, tarım arazilerini ve hayvancılığı bitireceği iddia edilen TOKİ projesine karşı hukuk savaşı veriyor. Sosyal konut projesine karşı açılan davada mahkeme, keşif ve bilirkişi incelemesi için 160 bin TL masraf talep ederken köylüler de imece usulü topladıkları parayı yatırmıştı. Bölgenin doğal kaynaklarının ve hayvancılığının korunması için açılan davada gözler şimdi bilirkişi incelemesine çevrildi.

"Hayvanlar artık bölgeye gelmek istemiyor"

Menemen’in Doğaköy Mahallesi 101 ada 8 ve 9 parsellerde, TOKİ Başkanlığı tarafından yapılması planlanan konutların inşaatının bölgedeki Kızılçukur Ormanı ve maki habitatını tehlikeye attığını ve bölge köylerdeki 500’e yakını büyükbaş olmak üzere toplam 4 bin 300 hayvanın otlaması zora girecek hayvancılık bitme noktasına geleceğini söyleyen vatandaş, yaşananlardan dolayı endişelerini dile getirirken Doğaköy Mahallesi Muhtarı Nevim Sevinç, bölgedeki son gelişmeleri anlattı. Bilirkişi raporu için 30 iş gününün işaret edildiğini belirterek açıklamalarda bulunan Sevinç, “Bilirkişi raporunun bir an evvel gelmesini bekliyoruz. Çalışmalar son hızla devam ediyor. Binaları dikmek için gece gündüz çalışıyorlar. Ciddi sıkıntılar var. Burası hayvancılıkla geçimini sağlayan bir köydü. Hayvanlarımızın su içtiği göletler bitti. Normalde hayvanlar su içeceği yerleri kendileri bulur ama artık böyle bir yer de kalmadı. İş makinelerinin seslerinden zaten hayvanlar artık bölgeye gelmek istemiyor. Her yer dinamitle patlatıldı. Doğaköy için çok endişeliyiz” diye konuştu.

Bir yandan tarihi alan!

Bölgedeki diğer endişe ise alanın arkeolojik önemi… 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli olan alan için planlanan projenin bu haliyle arkeolojik mirasın yok olmasına neden olabileceği noktasında da endişeler var.