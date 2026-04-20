Son Mühür / Ege’nin sanayisiyle günden güne devleşen ‘Şehzadeler şehri’ Manisa, sadece üretim bantlarıyla değil; sosyal hayatın merkezine yerleşecek yepyeni bir projeyle kabuk değiştiriyor. Muradiye Organize Sanayi Bölgesi’nde (MUOSBB) fabrikaların kalbinde içine kültür ve sporu da entegre eden "Work&Life İş ve Yaşam Kampüsü" projesinin temeli atıldı. Dev projenin temel atma törenine Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İl Jandarma Komutanı İlhan Şen, Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk, Şehzadeler Kaymakamı Fatih GENEL, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 27. Dönem AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti İl Başkanı Süleyman TURGUT, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner katıldı.

“Burada büyük mesafe aldınız”

Törende konuşan Vali Vahdettin Özkan sanayideki dönüşümün stratejik önemine dikkat çekerek bölgenin başarısına vurgu yaptı. Özkan, dijitalleşme ve çevre hassasiyetinin ihracattaki rolüne değinerek “Islah OSB’lerde çalışmalar daha zordur. Burada büyük mesafe aldınız. Sizleri tebrik ediyorum. İlçelerde kümelenme noktasında hangi yatırımın nerede yapılması gerektiği konusunda Gediz Kalkınma Ajansı ile beraber ilçelere üretimi yaymak önem taşıyor” dedi.

“Uyumlu şekilde çalıştık”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, projeyi hem çevreci yaklaşımı hem de finansal sürdürülebilirliği açısından kıymetli bulduğunun altını çizdi. “Taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun” sözleriyle açıklamalarda bulunan Başkan Dutlulu, “Yaklaşık 6 yıl OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptım. Büyükşehir olarak yasaların elverdiği ölçüde, elimizden geldiği müddetçe OSB’mizin yanındayız. Bu şehre bir şeyler katalım diye düşünüyoruz. Bir gün bile OSB yönetimi ile birbirimizi kırmadık. Uyumlu şekilde çalıştık” ifadelerini kullandı.

Projenin detaylarını Başkan Kıvırcık anlattı

Törende, projenin detayları hakkında bilgiler veren MUOSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık da “Bu proje üç etaptan oluşuyor. 24 bin 200 metrekare alanda inşa edilecek kampüs; 84 ticari dükkan, 26 imalat dükkanı, 159 çalışma ofisi, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi’nin idari binasından oluşacak. Altyapıdan, üst yapıya, genişleme alanlarına kadar birçok projeyi bölgemize kazandırarak Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ni şehrimizin parlayan yıldızı haline getirmeyi başardık” dedi.

“Manisa’nın nefes aldığı proje olacak”

Projenin sosyal boyutu, "Mahalle 45" ismiyle hayat bulacak olan cadde ve bin 600 kişilik dev kültür-sanat merkeziyle bambaşka bir boyuta taşındığını belirten Başkan Kıvırcık, sadece bir iş merkezi değil, 18 ay içinde tamamlanacak bir yaşam alanı inşa ettiklerini belirterek şu bilgileri paylaştı: “Uluslararası markalarla anlaştık. Projeyi 18 ayda bitireceğiz. Bittiğinde burası Manisa’nın nefes aldığı bir proje olacak.”

Kıvırcık duyurdu: Kredimiz hazır

Sanayinin atık su sorununa ‘gri su’ ile deva olacaklarını da bilgisini veren Başkan Kıvırcık, “Kredimiz da hazır. Önümüzdeki ay ihale için Bakanlığımıza başvuracağız. Büyükşehir arıtma suyunu alarak bölgemize gri suyu kazandıracağız. Bu kadar büyük projeleri yaparken çok büyük destek aldığımız sanayicilerimize, katılımcılarımıza şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu. Temel atma töreninde, Uzunburun bölgesindeki 650 dönümlük genişleme alanında fabrika inşaatlarının 2027'de başlanacağının müjdesi verildi. Bölgenin tarihi dokusuna da sahip çıkan yönetim, Romalılardan miras kalan Yoğurtçu Kalesi'nin restorasyonu için kolları sıvadıkları da aktarıldı.