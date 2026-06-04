Manisa’nın Kula ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırı paniği de beraberinde getirdi. Kahvehane önünde meydana gelen tartışmanın kısa sürede büyümesinin ardından pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırı sonucunda biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Saldırganlar polis ekiplerinin çalışması sonucunda kısa sürede yakalandı.

Kısa sürede büyüdü!

Olay, saat 17.00 sıralarında Kula ilçesine bağlı Akgün Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerindeki kahvehanenin önünde gerçekleşti.

İddialar çerçevesinde aralarında daha önceden husumet olan A.K. ile Muhammet K. arasında sözlü tartışma meydana geldi. Gerginliğin büyümesinin ardından Muhammet K.’nin motosiklet üzerinde bulunan A.K.’ye tokat attığı iddia edildi.

Yaşanan olayın ardından A.K., yanında bulunan Ö.O. ile birlikte bölgeden uzaklaştı.

Tüfekle geri döndü!

Bir süre sonra yeniden olay yerine gelen A.K.’nin motosikletten inince yanında yer alan pompalı tüfekle ateş açtığı ifade edildi.

Tüfekten çıkan saçmalar kahvehane önünde bulunan Muhammet K. ile olayla ilgisi olmadığı öğrenilen Halit T.’nin bacaklarına geldi.

Saldırgan etkisiz hale getirildi!

Saldırı esnasında Muhammet K.’nin yanında bulunan bir kişinin sandalye ile müdahale ederek saldırganı boynundan tuttuğu ve etkisiz hale getirmeye çalıştığı ifade edildi.

Yaşanan arbede esnasında yaralı Muhammet K.’nin de pompalı tüfeği saldırganın elinden alarak dipçikle karşılık verdiği ifade edildi. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesinin ardından kavga daha fazla büyümeden noktalandı.

Durumu ağır!

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde gerçekleştirilirken, daha sonra ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi’ne götürüldüler.

Durumunun ağır olduğu ifade edilen Muhammet K., burada yapılan ilk müdahale sonrasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü.

