Son Mühür- Ufak bir morluk ya da bir diş çekimi, hayatınızı bir anda hastane koridorlarına taşıyor. Kulağa korkutucu gelse de, dünyada binlerce insan her sabah bu riskle uyanıyor.

17 Nisan Dünya Hemofili Günü, tam da bu sessiz mücadeleyi görünür kılmak için var. Manisa Şehir Hastanesi’nden Uzm. Dr. Abdullah Katgı ise bu konuda farkındalık için açıklamalarda bulundu. Aslında durum sandığımızdan daha derin.

Genleriniz bu hastalığa yatkın olabilir

Hemofili dediğimiz şey, aslında vücudun pıhtılaşma mekanizmasındaki faktörlerin daha doğuştan eksikliği. Yani kan durması gereken yeri bir türlü kestiremiyor. İşin kötü kısmı ise miras yoluyla gelmesi. Yani anneden veya babadan aktarılabiliyor. Çoğunlukla anneler taşıyor ve bu yükü ise erkek çocuklarda daha sık görülüyor.

Peki, bir anne ya da baba evladındaki bu durumu nasıl anlar?

Çocuğun dizindeki geçmeyen o koyu morluklar,

Sünnet ya da diş çekimi sonrası bitmek bilmeyen sızıntılar,

Durduk yere şişen eklemler...

Uzman isim bu konuda neler söyledi?

Manisa Şehir Hastanesi’nden Uzm. Dr. Abdullah Katgı "17 Nisan günü çeşitli ülkelerde ‘Dünya Hemofili Günü’ olarak kabul edilmektedir. Hastalığın topluma tanıtılması, farkındalık oluşturulması ve sorunların çözümü için çeşitli organizasyonlar yapılmaktadır.

Hemofili, pıhtılaşma faktörlerinin doğuştan eksikliği ya da yokluğu sonucu gelişen, ömür boyu süren, nadir bir kanama bozukluğudur. Hastalık çoğunlukla taşıyıcı annelerden erkek çocuklarına geçmektedir.

Genellikle kolay morarma, eklem içi ve kas içi kanamalar, ameliyat, diş çekimi veya sünnette beklenenden uzun süren kanamalarla kendini gösterir.

Faktör 8 eksikliği Hemofili A, Faktör 9 eksikliği ise Hemofili B olmak üzere hemofilinin iki tipi vardır. Pıhtılaşma testleri ile tanı konmaktadır. Kişinin hastalığının bilincinde olması, yaşam tarzı düzenlemeleri, sağlık durumuna zarar vermeyecek şekilde fiziksel aktiviteler ve düzenli muayeneler ile kanama sıklığı azaltılabilmektedir. Doğru uygulamalar ile genetik bir hastalık olan hemofilinin çocuklara aktarılmaması sağlanabilir" ifadelerine yer vererek konuya dikkat çekti.

