Otomobil piyasasında doğru yatırımı yapmak, özellikle ekonomik dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde büyük önem taşıyor. Sürücüler yeni bir araç alırken sadece konfora veya tasarıma değil, aracın gelecekteki satış değerine de dikkat ediyor. Türkiye genelindeki sanayi ustaları, edindikleri tecrübelere dayanarak ikinci el piyasasında değer kaybı en düşük olan 10 otomobil markasını belirledi. Talep yoğunluğu, kronik arıza çıkarma sıklığı, yedek parçaya erişim kolaylığı ve yetkili/özel servis ağının yaygınlığı gibi temel unsurlar bu sıralamanın şekillenmesinde rol oynadı. Listenin zirvesindeki isimler ise şaşırtmadı.

JAPON DEVLERİ ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUYOR

Listenin ilk iki sırasında uzun yıllardır dayanıklılık denince akla gelen Japon markaları yer alıyor. İlk sırada bulunan Toyota, düşük arıza maliyetleri ve her dönem canlı olan ikinci el piyasasıyla beş yıldız alarak liderliği elinde tutuyor. Hemen arkasından gelen Honda ise uzun ömürlü motor teknolojisi ve sağlam yapısıyla yine beş yıldızla zirve ortağı oluyor. Sürücülerin bu iki markaya olan güveni, sanayideki usta tavsiyeleriyle de tescillenmiş durumda.

AVRUPA VE GÜNEY KORE MARKALARI TAKİPTE

Alman otomotiv devi Volkswagen, geniş model yelpazesi ve güçlü marka imajıyla listenin üst sıralarında kendine yer buluyor. Güney Koreli üreticiler Hyundai ve Kia ise sundukları fiyat-performans dengesi, cazip garanti süreleri ve düşük bakım giderleri sayesinde değerini en çok koruyanlar arasında dört buçuk yıldızla öne çıkıyor. Türkiye'de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Renault da yedek parça fiyatlarının uygunluğu ve servis ağının yaygınlığıyla üst sıralardaki yerini sağlamlaştırıyor.

PREMİUM VE GÜVENİLİR ALTERNATİFLER

Listenin geri kalanında ise sağlamlığıyla bilinen Škoda ile lüks segmentin öncülerinden BMW dikkat çekiyor. Sürüş keyfi ve prestij arayanların tercihi olan bu markaları, yakıt tasarrufu ve bütçe dostu bakım maliyetleriyle öne çıkan Suzuki takip ediyor. Listenin onuncu sırasında ise sunduğu konfor ve yüksek prestijle ikinci el piyasasında her zaman alıcı bulan Mercedes-Benz yer alıyor.