Son Mühür- Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP Genel Merkezi'nin Özgür Özel'e destek veren,

''Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Turan Taşkın Özer, Ensar Aytekin'' hakkındaki tedbirli olarak kesin ihraç talebi 20 Ağustos Perşembe günü YDK'nın önüne gelecek.

İhraç kararına yönelik itirazının görüşülmesi için belirlenen tarihe tepki gösteren Ankara Milletvekili Umut Akdoğan,

''Bu tarihe kim öle kim kala…

O halde ben söyleyeceklerimi buradan söyleyeyim'' diyerek üç başlık altında Genel Merkez'e seslendi.



İstifa sinyali veren Umut Akdoğan'ın mesajı şöyle...



1- Parti içi disiplini bozmuşum. Olur, bozmuş olabilirim. Tartışılır. Canınızı sıktığımı biliyorum. CHP Genel Merkezi’ne öyle giren gözü dönmüş sizlere az bile yaptım.

2- Aklan gel dediniz. Değil akçeli işlerle ilişkilendirilmek, herhangi bir kuruma bir tek kişiyi işe soktuğumu, bir kişinin suyunu içtiğimi dahi söyleyemezsiniz. Çok kulp takmaya çalışan oldu hepsi söylediği ile kaldı. Bunu söyleyenle dünyada da ahirette de hesabım vardır.

3- Siz beni atamazsınız. Ben kendim gidiyorum. Bir gün mutlaka dönmek üzere…



Zaten CHP'li değildin...



Umut Akdoğan'ın istifa sinyali verdiği açıklamasına gönderme yapan isimlerden biri de Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle dikkati çeken Levent Erdoğan'dı.

''Zaten CHP’li değildin, gidişin olurda dönüşün olmaz inşallah…'' sözleriyle Umut Akdoğan'a seslenen Levent Erdoğan,

''Temiz adamlık konusuna gelince Ayvalık, Çeşme , İBB, Antalya ,Ankara’nın bilumum belediyeleri ve BERTOĞLU inşaat üzerinden ilişkiler açığa çıkınca bu konuyu bir daha konuşuruz'' sözleriyle yeni bir tartışmaya kapı araladı.