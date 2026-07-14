Son Mühür- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın ulusal bir kanalda canlı yayınında yaptığı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu doğrudan hedef alan gündem yaratıcı açıklamaları, partideki "meşruiyet" ve "liderlik" tartışmalarını yepyeni bir boyuta taşıdı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, katıldığı canlı yayında mutlak butlan kararıyla yeniden Genel Başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararları ve delege hesapları üzerinden attığı adımları eleştiren Bakan, Kılıçdaroğlu'mna ekran başından çok sert sözlerle yüklendi.

"Bizim partiden kopmamız için elinden geleni yapıyorsun!"

Kemal Kılıçdaroğlu’nun "birlik-beraberlik" iddiasıyla yaptığı açıklamaların arkasındaki duyguları açıkça hedef alan Murat Bakan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti tabanını bölmeye çalıştığını savunarak şunları söyledi:

"Siz şimdi çıkıp diyeceksiniz ki; 'CHP'den ayrılırlarsa bu durum Erdoğan'ın işine gelir.' İyi de sen zaten bizim bu partiden ayrılmamız, kopmamız için üstüne düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getiriyorsun! Gitmemiz için elinden geleni yapıyorsun zaten. Ama şunu net olarak bil: Artık toplumda hiçbir karşılığın yok."

"Karşında AK Parti’yi yenen Özgür Özel var"

Kılıçdaroğlu’nun hala 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesindeki delege dengelerine ve siyasi atmosfere güvendiğini belirterek kendisini "gerçeklikten kopmakla" itham eden Bakan, siyasi dinamiklerin tamamen değiştiğini şu sözlerle hatırlattı:

"Sanıyor ki Türkiye hala o 2023'ün 14 Mayıs öncesindeki Türkiye... Değil! Aradan üç koca yıl geçti. O üç sene içinde toplumun tüm dinamikleri değişti. Biz o defteri kapattık, yerel seçimleri kazandık. Tam 47 yıl sonra Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yaptık! Kurulduğu günden bugüne kadar AK Parti’yi sandıkta yenen ilk ve tek Genel Başkan Özgür Özel’dir!"

"Ben mahkeme kararıyla geldim, altımda toplanın dünyası bitti!"

Partide tek meşru gücün mevcut yönetim olduğunu kalın çizgilerle çizen Genel Başkan Yardımcısı Bakan, Kılıçdaroğlu’nun "hizalanma" beklentilerine kapıyı şu sözlerle sonsuza dek kapattı:

"Zamanı geriye sarıp, sanki bu büyük zaferler hiç yaşanmamış gibi; 'Ben mahkeme kararıyla geldim, siz de benim altımda toplanın, ben ne dersem o' tavrına bürünmek... Yok böyle bir şey, böyle bir dünya yok! Böyle bir gerçeklik de yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin meşru lideri Özgür Özel'dir, O'nun yönetimidir."

"İktidarla iş birliği mi yapıyorsun?"

Açıklamalarının son bölümünde tonu en üst perdeye çıkaran Murat Bakan, Kılıçdaroğlu’nu köşeye sıkıştıracak bir soru yönelterek meydan okudu ve acil kurultay çağrısında bulundu:

"Kemal Bey'in artık yapacağı tek bir şey kalmıştır: Eğer kendisi iktidarla bir iş birliği yapmıyorsa, partiyi bir an önce kurultaya götürüp gerçek sahiplerine, yani halka teslim etmektir!"

