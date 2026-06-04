SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü Buca Belediyesi imar ve rüşvet soruşturmasında yeni detaylar ve iddialar ortaya çıkıyor. Operasyon kapsamında İzmir dışında olduğu belirlenen ve bayram tatili için gittiği Erzincan’da emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan eski İlçe Başkanı Çağdaş Kaya’nın seyahat ettiği araç mercek altına alındı.

Seyahat Ettiği Araç Hangi İştirak Şirkete Ait Çıktı

Hakkında birden fazla suçlama nedeniyle gözaltına alınan eski ilçe başkanı Çağdaş Kaya hakkında yeni bir iddia ortaya çıktı. Kaya’nın Erzincan’da yakalandığı sırada yanında bulunan ve İzmir’den seyahat ettiği 35 ELP ... plakalı siyah renkli Ford Focus model aracın Buca Belediyesi iştiraki olan BUCAMAR şirketine ait ya da şirket adına kiralanmış resmi bir araç olduğu ileri sürüldü. Kaya'nın Buca Belediyesi'nde ya da bağlı şirketlerinde hiçbir resmi, idari veya hukuki görevinin bulunmaması, 'Belediye aracı şahsi ve şehirlerarası seyahat için nasıl tahsis edildi?" sorusunu gündeme getirdi. Soruşturma makamlarının bu iddiayı 'kamu malının usulsüz kullanımı ve nüfuz ticareti' kapsamında incelemeye aldığı belirtiliyor.

Mali Kıskaç

Çağdaş Kaya ve beraberindeki isimlerin gözaltına alındığı operasyonda, Şubat 2026’daki ilk dalganın devamı niteliğinde olduğu öğrenildi. Yapılan ilk operasyonda Buca Belediyesi Ruhsat ve İmar müdürlüklerinde görevli bürokratların rüşvet ve usulsüz ruhsat suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) devreye girmişti. MASAK’ın hazırladığı raporda; şüphelilerin banka hesap hareketleri, imar karar tarihleriyle eş zamanlı şüpheli para trafiği ve bazı müteahhitlik firmalarının kısa sürede yakaladığı olağanüstü büyüme rakamları somut dökümlerle dosyaya eklenmişti.