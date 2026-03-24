Son Mühür- Olay, İstanbul’un Sarıyer ilçesinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre Erol Köse, ikamet ettiği binanın 16’ncı katından düşerek ağır yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Köse’nin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Evinde bulunan not dikkat çekti

Olay sonrası Köse’nin evinde yapılan incelemelerde el yazısıyla yazılmış bir not bulunmuştu. Notta, ünlü yapımcının şu ifadeleri kullandığı öğrenilmişti: “ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın.”

Sanat dünyasından peş peşe paylaşımlar

Köse’nin ölümünün ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlar ise dikkat çekti. Birçok kullanıcı ve bazı tanınmış isimler, taziye mesajı paylaşmak yerine geçmişte yaşanan olaylara ve tartışmalara atıfta bulunarak sert eleştirilerde bulundu.

Atilla Taş: “Hakkımı helal etmiyorum”

İlk dikkat çeken paylaşım sanatçı Atilla Taş’tan geldi. Taş, geçmişte yaşadığı sorunları açık bir şekilde ifade ederek şu sözleri kullandı:

"Ardımdan bir ton iftira attın! Milyonlarca liramı çaldın! Elindeki sözleşmemle beni yıllarca çalıştırmadın! İşimden ekmeğimden ettin, (birçok sanatçı arkadaşlarım da dahil) hem de sana baba diye güvenmiş adamı!

Seda Sayan’a p*rnocu yakıştırması yaptın! Ekmeğini yediğin insanların kuyusunu kazdın! Yüzlerce sanatçıya attığın iftiraları saymıyorum bile!

Taciz ettiğin sanatçı kadınlar başka hikaye! Hep sustum yuttum! Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun Erol Köse!"

Seda Sayan: “Özür diledi, affettim ama…”

Sanatçı Seda Sayan ise yaptığı açıklamada, Erol Köse’nin kendisinden özür dilediğini ve onu affettiğini belirtti. Ancak geçmişte yaşanan olaylar nedeniyle çok beddua ettiğini de sözlerine ekledi.

Rober Hatemo: “Birçok insanın canını yaktı”

Şarkıcı Rober Hatemo da yaşadığı mağduriyeti detaylarıyla anlattı. Hatemo, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Birçok insanın canını yaktı. Onun yüzünden şu anda Alaçatı'da değeri en az 100 milyon olabilecek bir arazim gitti elimden 2003-2004 yıllarında. Uzun hikaye... Üstü kapalı bir tehdit olayı.

Senelerce çalıştım Çeşme'de, bütün biriktirdiğim paralarla Alaçatı'da bir arazi satın aldım. O zaman anlamıştım Alaçatı'nın ne olacağını, biraz iyiyimdir bu konularda. Ama maalesef bana yar olmadı Erol Köse yüzünden. Bir sürü insana da böyle şeyler yaptı "

Nez: “Hakkımı helal etmiyorum”

Sanatçı Nez de yaptığı açıklamada konuyla ilgili daha fazla konuşmak istemediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Ben ve ailem yıllarca ne yaşadığımızı bir Allah ve bir biz biliriz! Hakkımı helal etmiyorum"

İrem Derici’den isim vermeden mesaj

İrem Derici, doğrudan isim vermeden yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı: "Kimilerinin ölümüne milyonlar ağlar, acısını senelerce unutamaz, ölümünden sonra bile bir şeyler öğretip bilgelik saçmaya devam ederler hayatlarımıza.

Kimilerinin ölümleri ise yaprak kımıldatmaz. İyi insan olmaktan daha önemli hiçbir şey yok. Allah hepimize, her şeyi gösteriyor…"

Sinem Umaş: “Gençlik yıllarımda hayatımı mahvettin”

2005 yılında katıldığı yarışmayla tanınan Sinem Umaş da sert açıklamalarda bulundu. Umaş, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Yarışmadan çıktığım yıllarda en popüler zamanlarımda albüm yapacağım dedin, senelerce oyaladın. Gidip saçma sapan insanlarla çalıştım kaybolup gittim daha 20 yaşındaydım… Hakkım helal olmasın benim gençlik yıllarımda hayatımı mahvettin!!

Ateşin bol olsun Erol köse!!!! Kimse ölünün arkasından konuşmasın yok senden bir şey olmazmış zaten falanlar demesin canımı yakamazsınız.

Benim en popüler olduğum zamanda sözleşme imzalatıp 5 sene hiç bir şey yapmadan bekletti kimseyle anlaşamadım iş yapamadım sonra ne popülerlik kaldı ne bir şey!"

Yeşim Salkım: “Bir devir bitti”

Şarkıcı Yeşim Salkım ise daha temkinli bir dil kullanarak şu ifadeleri paylaştı: "Evet hepimiz üzüldük, kırıldık hatta en çok da ben! Bak ben diyorum anlayın! Ama bana yakışmaz, ölmüş gitmiş artık adam bir devir bitti"

Cenk Eren: “Korku yıllarıydı”

Cenk Eren ise Yeşim Salkım’ın paylaşımına yanıt vererek geçmişte yaşadıklarını şu sözlerle aktardı: "O meşhur dörtlü beni 2 sene her yerden yasaklamışlardı, sahnelerimi engellemişlerdi…

Maddi olarak düştüğüm, kiramı ödeyemediğim günler olmuştu. Albümümü istemek için gittiğimde saatlerce bekletildim…

‘Ne albümü vermek, sen daha da cezalandırılacaksın’ denmişti. Yıllar sonra ‘sana kötülük yapmıştık, hakkını helal et’ dediğinde ben ‘umarım öbür tarafta hesabını verebilirsin’ demiştim. Bazıları için 90’lar çok güzeldi ama bizim için korku yıllarıydı, konuşamazdık.

Tek suçum seninle arkadaşlığımı sürdürmemdi. Arkasından konuşmuyorum helalleştiğimiz için, sadece seninle dertleşmek istedim. Küs de olsak ki hala nedenini bilmiyorum sana anlatmak istedim.

Bir anekdot daha seninle Bodrum'da bir otelde kahve içmiştik, ertesi gün çalıştığım yeri arayıp çalıştırmayacaksınız demişlerdi. Sevdiğimiz birisi araya girmişti de kovulmamıştım. Sevgiler eski patronum ama eskimeyecek dostum."