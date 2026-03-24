Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündemi sarsacak iddialarda bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in mal varlığı üzerinden sert eleştiriler yönelten Özel, yüksek bedelli konutların edinim süreciyle ilgili şeffaflık çağrısı yaparak siyaset kulislerinde yankı uyandıran bir "hodri meydan" mesajı verdi.

Yargı kararları ve gayrimenkul alımları arasındaki çelişki iddiası

Özgür Özel, konuşmasında özellikle İzmir ve Ankara’da yükselen "Mahall" projeleri ile Senfoni ve TEMA 2 gibi lüks konut girişimlerine dikkat çekti. Bu projelerin yüklenici firması olan Türkerler İnşaat’ın geçmişte başka bir şirketle yaşadığı hukuki ihtilafa değinen Özel, sürecin işleyişine dair çarpıcı bir kronoloji paylaştı. CHP Lideri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 2021 yılında takipsizlikle sonuçlanan soruşturma dosyasının, Akın Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olmasının ardından yeniden açıldığını öne sürdü. Özel, söz konusu dosyanın ani bir kararla şirket lehine sonuçlanması ile bu projelerden elde edilen tapular arasında bir bağ olup olmadığını sorguladı.

"Banka havalelerini milletin önünde görelim"

Tartışmanın odağındaki konutların güncel piyasa değerinin yaklaşık 27’şer milyon lira olduğunu hatırlatan Özgür Özel, bu alımların finansal kaynağının ispatlanması gerektiğini vurguladı. Kendi siyasi ve profesyonel kariyeri boyunca elde ettiği tüm kazançların şeffaf olduğunu belirten Özel, "Eczacılık yaptığım dönemde SGK’dan yatan ödemeler veya milletvekili maaşım dışında bir gelirim olmadı; tüm harcamalarım bu resmi hesaplar üzerinden gerçekleşti," ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı’na seslenen CHP Genel Başkanı, toplam maaş tutarının iki katına tekabül eden bu büyük meblağların hangi banka hareketleriyle ödendiğinin kamuoyuna açıklanması gerektiğini dile getirdi.

Tapu kayıtları incelemeye alınacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in kendisine yönelik dava açma söylemlerine de yanıt veren Özgür Özel, hukuki süreci bizzat kendisinin başlatacağını duyurdu. Açılacak olan tazminat ve tespit davaları sayesinde gerçeklerin gün yüzüne çıkacağını savunan Özel, mahkeme sürecinde avukatların tapu sicil kayıtlarını ve banka dekontlarını resmi olarak talep edeceğini belirtti. Hakim huzurunda yapılacak bu incelemenin kimin dürüst davrandığını netleştireceğini söyleyen Özel, "Milletimiz yargı önünde kimin haklı olduğunu, kimin gerçekleri sakladığını görecek; hodri meydan!" diyerek kararlılığını yineledi.