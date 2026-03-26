Geçtiğimiz günlerde üçe katlanabilen TriFold modelinin üretimini durduran Samsung, katlanabilir telefon stratejisini yeniden şekillendiriyor. Fold8 Wide, şirketin bu alandaki yeni hamlesinin en somut göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Galaxy Z Fold8 Wide ekran ve tasarım özellikleri

Galaxy Z Fold8 Wide, 5.4 inçlik dış ekran ve 7.6 inçlik iç ekranla gelecek. Standart Fold8 modeline kıyasla boyutlar biraz daha kompakt olsa da daha geniş en-boy oranı sayesinde kullanıcılara farklı bir deneyim sunması planlanıyor. Tasarım tarafındaki en çarpıcı detay ise cihazın inceliği. Açık konumdayken yalnızca 4.9 mm kalınlığa sahip olacak cihaz, kapatıldığında yaklaşık 9.8 mm ölçüsüne ulaşacak. Kamera modülüyle birlikte bu rakam 14.6 mm'ye çıkıyor.

Donanım tarafında standart Fold8 ile ortak zemin

Teknik altyapıda sürpriz beklenmiyor. Galaxy Z Fold8 Wide, standart modelle büyük ölçüde aynı donanımı paylaşacak. Cihazın kalbinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci yer alacak. Enerji tarafında 5.000 mAh kapasiteli batarya ve 45W hızlı şarj desteği sunulacak.

Samsung'un bu hamlesinin arka planında Apple'ın katlanabilir telefon pazarına giriş hazırlıkları yatıyor. Uzun süredir söylentilere konu olan katlanabilir iPhone'un piyasaya çıkmasıyla birlikte rekabetin ciddi şekilde kızışması bekleniyor. Samsung, daha geniş form faktörlü Fold8 Wide ile bu yeni rekabet dönemine hazırlıklı girmeyi amaçlıyor. TriFold projesinin rafa kalkmış olması da şirketin kaynaklarını daha gerçekçi ve pazar talebiyle uyumlu ürünlere yönlendirdiğini gösteriyor.

Katlanabilir telefon pazarında yıllardır lider konumda bulunan Samsung, Huawei, Xiaomi ve Honor gibi Çinli rakiplerin artan baskısıyla karşı karşıya. Apple'ın da bu segmente giriş yapmasıyla Samsung'un iki cepheli bir rekabet savaşı vermesi gerekecek. Fold8 Wide, tam da bu noktada şirketin elini güçlendirmesi gereken stratejik bir ürün olarak konumlanıyor. Cihazın ne zaman tanıtılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak standart Fold8 ile birlikte yılın ikinci yarısında piyasaya çıkması bekleniyor.