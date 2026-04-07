Türkiye'de maçları nereden izleyeceğini araştıran futbolseverler için yayın bilgileri ve çeyrek final programının tamamı netleşti. İşte tüm detaylar...

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmalarının Türkiye'deki yayın hakları TRT ve tabii Spor platformuna ait. Tüm maçlar tabii Spor üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Futbolseverler hem televizyon hem de dijital platform aracılığıyla karşılaşmaları takip edebilecek.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maç programı

Çeyrek final turunda ilk maçlar 7 ve 8 Nisan 2026 tarihlerinde oynanacak. İlk akşam iki kritik karşılaşma ile turnuva kızışacak.

7 Nisan Salı gecesi Real Madrid, kendi sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak. İki Avrupa devi arasındaki bu klasik eşleşme tabii Spor'dan naklen verilecek. Aynı akşam Sporting Lizbon da evinde Arsenal'i konuk edecek.

8 Nisan Çarşamba akşamı ise Paris Saint-Germain - Liverpool maçıyla başlayacak. Gecenin diğer karşılaşmasında Barcelona ile Atletico Madrid İspanya derbisinde karşı karşıya gelecek. Her iki maç da tabii Spor'dan yayınlanacak.

Rövanş maçları ne zaman oynanacak?

Çeyrek final rövanş karşılaşmaları 14 ve 15 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleşecek. 14 Nisan Salı akşamı Atletico Madrid - Barcelona ve Liverpool - PSG rövanşları oynanacak. 15 Nisan Çarşamba gecesi ise Arsenal - Sporting ve Bayern Münih - Real Madrid rövanş mücadeleleri sahne alacak. Rövanş maçları da tabii platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

Yarı finale kimler yükselecek?

Rövanş karşılaşmalarının ardından yarı finale çıkan dört takım belirlenecek. Bu sezon özellikle Real Madrid - Bayern Münih eşleşmesi ve Barcelona - Atletico Madrid derbisi, turnuvanın en iddialı karşılaşmaları olarak öne çıkıyor. Avrupa'nın zirvesine ulaşmak isteyen takımlar için çeyrek final turu adeta bir turnusol kağıdı niteliğinde.