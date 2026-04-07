Son Mühür - Avrupa futbolunun en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Real Madrid - Bayern Münih mücadelesi, futbolseverleri ekran başına toplamaya hazırlanıyor. Şampiyonlar Ligi’nde büyük önem taşıyan bu karşılaşmada iki takımın da sahaya en güçlü kadrolarıyla çıkması bekleniyor.
Muhtemel 11'ler belli oldu
Avrupa futbolunun iki büyük kulübü Real Madrid ile Bayern Münih, bu akşam kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi heyecanı sürerken, taraftarların en çok merak ettiği konuların başında iki takımın sahaya hangi kadrolarla çıkacağı geliyor.
Bayern Münih maça nasıl çıkacak?
Real Madrid'in kozları
Real Madrid’in sahaya dengeli ve hücum gücü yüksek bir kadroyla çıkması bekleniyor. Kalede Lunin’in görev alacağı ekipte savunma hattını Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen ve Garcia oluşturacak. Orta sahada Valverde, Thiago ve Tchouameni üçlüsü görev yaparken, hücumda Arda Güler ile birlikte Mbappe ve Vinicius Junior yer alacak.
Bu kadroyla Real Madrid’in hem savunma güvenliğini koruması hem de hızlı hücumlarla Bayern Münih karşısında üstünlük kurması hedefleniyor. Arda Güler’in ilk 11’de sahaya çıkacak olması ise karşılaşma öncesi en çok dikkat çeken detaylardan biri olarak öne çıkıyor.
Arda Güler ilk 11'de olacak mı?
Genç yıldız Arda Güler, bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Real Madrid teknik heyeti ise Bayern Münih karşısında Arda’nın ilk 11’de yer alıp almayacağı konusunda detaylı bir değerlendirme yapıyor.
Yapılan analizler, Arda’nın hem orta sahada oyun kurucu rolünde görev alabileceğini hem de hücum hattında hızlı geçişlerle etkili olabileceğini ortaya koyuyor. İlk 11’de sahaya çıkması halinde maçın seyrini değiştirebilecek önemli bir isim olarak görülürken, Real Madrid taraftarları da genç oyuncudan yüksek beklenti içinde.