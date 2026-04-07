Avrupa futbolunun iki büyük kulübü Real Madrid ile Bayern Münih, bu akşam kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi heyecanı sürerken, taraftarların en çok merak ettiği konuların başında iki takımın sahaya hangi kadrolarla çıkacağı geliyor.

Real Madrid’in sahaya dengeli ve hücum gücü yüksek bir kadroyla çıkması bekleniyor. Kalede Lunin’in görev alacağı ekipte savunma hattını Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen ve Garcia oluşturacak. Orta sahada Valverde, Thiago ve Tchouameni üçlüsü görev yaparken, hücumda Arda Güler ile birlikte Mbappe ve Vinicius Junior yer alacak.

Bu kadroyla Real Madrid’in hem savunma güvenliğini koruması hem de hızlı hücumlarla Bayern Münih karşısında üstünlük kurması hedefleniyor. Arda Güler’in ilk 11’de sahaya çıkacak olması ise karşılaşma öncesi en çok dikkat çeken detaylardan biri olarak öne çıkıyor.

Arda Güler ilk 11'de olacak mı?