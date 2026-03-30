Son Mühür- CHP'deki parti içi iktidar savaşının önemli ayaklarından biri olan Gürsel Tekin, Babala Tv'de Oğuzhan Uğur'a konuk oldu.

Geçtiğimiz Ramazan ayı içinde çekilmesine rağmen bugüne kadar yayına verilmediği için tartışma konusu olan program ilk 15 saat içinde 100 bin izlenme oranına oluştu.

Gürsel Tekin'in konuk olacağını duyduklarında CHP'den salon alamadıklarını belirten Uğur AK Parti'den de salon alamamaları nedeniyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

Benim için bir ilk oldu...



Gürsel Tekin'in Babala Tv'deki performansını değerlendiren AK Parti eski milletvekili gazeteci yazar Şamil Tayyar,

''İlk defa Babala TV yayınını baştan sona izledim'' hatırlatmasında bulundu.

Tayyar'ın, Gürsel Tekin'in performansını beğendiğini dile getirdiği paylaşımı şöyle.



Gürsel Tekin oldukça sabırlıydı...



Gürsel Tekin, CHP’lilerin tekraren, tahkir edici, kışkırtıcı ve hakaretamiz ifadelerine rağmen oldukça sabırlıydı.

‘Hiç müteahhit arkadaşım’ olmadı dedi, Aziz İhsan Aktaş’ın CHP’li iki genel başkan yardımcısı Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut’a rüşvet verdiği iddiasını hatırlattı, itirafçı 73 CHP’linin neden ihraç edilmediğini sordu.

Yargıtay’daki dosyasının kaybolmasının diyeti olarak CHP’yi bölmekle suçlandığında, iddiayı reddetti, avukatının Mahmut Tanal olduğunu belirtti, ‘inanmıyorsanız ona sorun’ dedi.



En dikkat çekici cevabı ise...



En dikkat çekici cevabı bence şuydu:

‘Ben kapı arkasında bakanlarla börek çörek yiyip ön tarafta Mahmut Tanal’ı dövdürenlerden değilim.’

Sabırlıydı ama çaktırmadan füzeleri de göndermiş.

Yayına girerken heyecanlıydı, ayrılırken mutlu.