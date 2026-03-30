Son Mühür- Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde sosyal medyada dolaşıma giren Türkiye’nin bölgesel bir savaşa dahil olacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye’nin savaşa dahil olacağı iddiaları gündemde

Son dönemde özellikle sosyal medya platformlarında, Türkiye’nin İran lehine savaşa katılacağı ya da Lübnan’a askeri müdahalede bulunacağı yönünde çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bu paylaşımlar kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, kamuoyunda da tartışmalara neden oldu.

İddialar dezenformasyon

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu net bir dille ifade etti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan "Türkiye’nin İran’ın lehine savaşa müdahil olacağı veya Lübnan’a gireceği" yönündeki iddialar dezenformasyon ürünüdür. Türkiye Cumhuriyeti, başından itibaren savaşın tarafı olmadığını ifade etmiştir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; saldırıların bir an önce sona ermesi, savaşın yayılmasının engellenmesi ve kalıcı barışın tesisi için yoğun bir diplomatik çaba göstermektedir.

Türkiye’nin bu tutumu, başta çatışan taraflar olmak üzere bütün aktörlerce takdir edilmektedir. Bu tür dezenformasyon içerikli paylaşımlar, aynı zamanda psikolojik savaşın bir parçası olup, Türkiye’nin imajına zarar vermeyi ve krizdeki yapıcı rolünü de gölgelemeyi amaçlamaktadır.

Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate alıması önemle rica olunur."

Türkiye’nin diplomasi vurgusu öne çıktı

Açıklamada, Türkiye’nin kriz sürecinde askeri bir taraf olmaktan ziyade diplomatik çözüm yollarına odaklandığına dikkat çekildi. Ankara’nın temel önceliğinin çatışmaların sona ermesi ve bölgesel istikrarın sağlanması olduğu vurgulandı.

Psikolojik savaş uyarısı

DMM, bu tür içeriklerin yalnızca yanlış bilgi yaymakla kalmadığını, aynı zamanda psikolojik savaşın bir parçası olarak değerlendirildiğini belirtti. Bu tür paylaşımların Türkiye’nin uluslararası alandaki konumunu zedelemeyi hedeflediği ifade edildi.