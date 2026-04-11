Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci yazar Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hobi bahçeleri ve yeni trafik yasasını tekrardan değerlendirmeye almasının toplumsal tansiyonu düşürdüğünü belirterek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çözüm odaklı tavrına şahit olduğunun altını çizen ve konuyla ilgili fikirlerini paylaşan Şamil Tayyar, “Cumhurbaşkanımızın, hobi bahçeleri ve yeni Trafik Yasasını yeniden değerlemeye alması, tansiyonu düşürdü. Daha önce de kritik tartışma konularına müdahale ettiğinde toplumda rahatlama olmuştu. Yıllarca birlikte çalışma imkanım oldu, pragmatik yönünü biliyorum, kendisine iletilen sorunlar karşısında çözüm odaklı tavrına şahidim.”

Öte yandan, Erdoğan’ın sorunlara doğrudan müdahalesinin ciddi faydalarının olduğunu savunan Tayyar, değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı:

“Demem o ki; Cumhurbaşkanımızın, etrafındaki çemberi aşarak can yakıcı iç sorunlara doğrudan müdahalesi ve muhataplarıyla görüşmesinin çok faydalı olacağını düşünüyorum, son hadisede olduğu gibi. Mesela. Ekonomi yönetimini komple toplayabilir. Reel sektör temsilcileriyle buluşabilir. Kanaat önderleriyle istişare edebilir.

Eski vekil ve yöneticileri dinleyebilir ve diğerleri. Ama bu buluşmalar, bildik ‘konferans’ düzeneği içinde değil ‘fikir jimnastiği’ şeklinde olmalıdır. Bu trafik, cumhurbaşkanımızı daha geniş kesimlerle buluşturacak, hapsedilmek istenen dar alanın dışına çıkarak nefes aldıracak, sorunları başka bir perspektiften dinleme fırsatı olacaktır. Olursa, güzel olur, iyi olur, faydalı olur. Buna fazlasıyla ihtiyaç var.”