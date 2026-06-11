Son Mühür- CHP içi dalgalanma sürüyor. Bu sabah yine alev kazanı gibi kaynayan CHP'de 9 ihracın ardından Özgür Özel' yakın 28 PM üyesi istifasını gerçekleştirdi. Böylece PM'deki üye sayısı 40'ın altına düştü. CHP'lilerin bu hamlesiyle birlikte Parti Tüzüğünün 24/3 maddesine göre hem Parti Meclisi hem de onun içinden seçilen Merkez Yönetim Kurulu düşmüş olduğu ifade edildi.

Gazeteci-yazar Şamil Tayyar, olay sıcağı sıcağına yaşanırken öyle bir paylaşım yaptı ki akıllara "Kartlar yeniden mi dağıtılıyor?" sorusunu getirdi.

Tayyar yapılan istifaların tedbirli mutlak butlan kararı sebebiyle tüzük hükmünün uygulanamayacağını iddia ederek Özel ve arkadaşlarının, stratejik hata yaptıklarını iddia etti. Gazeteci- Yazar Şamil Tayyar sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

"Ve oyun devam ediyor"

"Özgür Özel’e bağlı 28 üyenin Parti Meclisi’nden istifası nasıl sonuç doğurur?

İstifa haberi doğruysa istifalar sonrası PM üye sayısı 29’a düştü.

Parti tüzüğüne göre; PM’de üye sayısı 40’ın altına düşünce 45 gün içinde olağanüstü kurultay zorunlu hale geliyor.

Ancak.

Tedbirli mutlak butlan kararı verildiği için sözkonusu tüzük hükmü uygulanamıyor.

Dolayısıyla bu istifalar, Kılıçdaroğlu’nun PM’de elini daha da güçlendirdi, istedikleri kararı daha rahat alabilecekler.

Özel ve arkadaşları, stratejik hata yaptılar.

Ve oyun devam ediyor."