Son Mühür / Atakan Başpehlivan Gazeteci yazar Şaban Sevinç, sosyal medyada paylaştığı bir videosunda Özgür Özel ve ekibinin Yeni Parti’yi kurmasıyla birlikte CHP’deki kaosun sona ermeyeceğini belirterek, Kılıçdaroğlu ve ekibinin Gürsel Tekin’i tasfiye edebileceğini öne sürdü.

Şaban Sevinç: CHP daha çok karışacak

Kişisel kanalında yayınladığı videoda Kılıçdaroğlu CHP’sindeki kaosun bitmeyeceğini aksine Cumhuriyet Halk Partisi’nin daha çok karışacağını söyleyen gazeteci Şaban Sevinç, “Sanmayın ki Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte sukuta eriyor. Yeni parti kurulduktan ve bu büyük kadro ayrıldıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi daha çok karışacak” şeklinde konuştu.

“Gürsel Tekin tasfiye edilecek”

Öte yandan, özellikle İstanbul’da butlancı yönetimle birlikte hareket eden Gürsel Tekin’e karşı Kılıçdaroğlu’nun çevresinden ciddi bir tepki olduğunu söyleyen Sevinç, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Çünkü bugüne mutlak butlan kararından sonra Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun ekiplerini kesip biçmeye; hem milletvekilleri, hem işte il başkanları, ilçe başkanları görevden alıp 'Yok arınacağız, yok şöyle yapacağız, yok böyle yapacağız' diye onlara karşı bir bütünlük göstermişti Kemal Bey'in kadrosu.

Şimdi onlar ayrıldıktan itibaren olağanüstü bir kaynama ve karışıklık olacak. Başta İstanbul örgütünde. Çünkü Gürsel Tekin'e karşı Kemal Bey'in çevresinde olağanüstü bir tepki var. Gürsel Tekin tasfiye edilecek”