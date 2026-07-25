Son Mühür / Atakan Başpehlivan Avukat- yazar Mehmet Ruşen Gültekin, Özgür Özel’in yeni parti kurması ve ardından Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaşanan süreci değerlendirerek, Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi bitirdiğini savundu.

Mehmet Ruşen Gültekin: Kendi cumhurbaşkanlığı adaylığını dayatmak için önce CHP listelerinden 40 vekil seçtirdi

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanlığı adaylığını dayatmak için başka parti mensuplarını CHP listelerinden 40 vekil seçtirdiğini söyleyen Mehmet Ruşen Gültekin, Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi bitirdiğini söyleyerek, eleştirilerini sıraladı.

“Kemal Kılıçdaroğlu CHP’yi bitirmeyi başardı”

Gültekin’in ciddi geri dönüş alan paylaşımında şu ifadeler yer aldı:“2023 seçimlerinde kendi cumhurbaşkanlığı adaylığını dayatmak için önce CHP listelerinden 40 vekil seçtirdi. 169 vekilin bir bölümü böyle gitti.

Kalanlardan 91’ini ise Butlan gibi hukuk dışı kararla CHP’nin başına gelerek, iktidara karşı muhalefet etmeyi engelleyerek gönderdi. Şimdi kalan 44’ü nasıl bitireceğinin planlarını yapıyordur. Özetle; CHP’yi bitirmeyi başardı”