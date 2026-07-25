Son Mühür / Atakan Başpehlivan Kamuoyunda AK Parti’ye yakın tavırlarıyla adından söz ettiren gazeteci Cem Küçük, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.

Cem Küçük: Kılıçdaroğlu’nun derdi siyasi intikam gibi görünüyor

Yayınladığı açıklamasında mutlak butlan kararı ile göreve geri iade edilen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendin kendisini bitirdiğini savunan ve ilk seçimde başarısız olacağını belirten gazeteci Cem Küçük, Kemal Kılıçdaroğlu kendini bitiriyor. Mutlak butlan sonrası CHP seçmeninin çoğunluğu nezdinde hiçbir itibarı kalmadı. İlk seçimde zaten başarısız olacak. Gerçi derdi siyasi intikam gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

“Kemal Kılıçdaroğlu, Türk siyasetinde nasıl başarısız olunur şeklinde üniversitelerde ders olarak okutulmalı”

Son olarak, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Türk siyasetinde nasıl başarısız olunur şeklinde üniversitelerde ders olarak okutulmasını söyleyen Küçük, “Etrafındakiler ona ‘vekillerin çoğu ayrılmaz’ demiş ama orada da yanıldı. Seçime doğru belediye başkanlarının çoğu ve diğer kalan vekillerin bir kısmı da Yeni Parti’ye geçer. Kemal Kılıçdaroğlu, Türk siyasetinde nasıl başarısız olunur şeklinde üniversitelerde ders olarak okutulmalı” diyerek sözlerini noktaladı.