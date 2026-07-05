SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Hâkimler ve Savcılar Kurulu (Birinci Dairesi’nin 30.06.2026 tarihli ve 1420 sayılı kararı doğrultusunda, İstanbul Adliyesi’nde kritik bir yeniden yapılanma süreci uygulamaya konuldu. 3 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla adliyede faaliyet gösteren 8 ayrı Ağır Ceza Mahkemesi’nin faaliyeti durduruldu. Kapatılan mahkemelerin elindeki tüm derdest kesinleşmemiş ve arşiv dosyaları belirlenen diğer mahkemelere devredildi.

Amaç İş Yükünü Dengelemek

HSK tarafından yürütülen çalışmada, İstanbul Adliyesi’ndeki ağır ceza mahkemelerinin iş yükünün dengelenmesi, yargılamaların hızlandırılması ve adalet hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Karar uyarınca, dosyaları devralan bazı mahkemeler belirli tarihlere kadar yeni tevziye kapatılarak iş yükü kontrolü sağlanacak.

İşte Kapatılan Mahkemeler ve Yeni Adresleri

Adalet Komisyonu Başkanlığı’nın kararına göre, faaliyeti durdurulan ağır ceza mahkemeleri ve dosyalarının aktarıldığı mahkemeler listelendi:

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nin dosyaları İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ne,

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nin dosyaları İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ne,

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nin dosyaları İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne,

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin dosyaları İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ne,

İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi’nin dosyaları İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne,

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi’nin dosyaları İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi’ne,

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin dosyaları İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’ne,

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nin dosyaları ise İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’ne devredildi.

Kararda ayrıca iş yükü yönetimine ilişkin önemli detaylar yer aldı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kapatılmasıyla birlikte, bu mahkemenin dosyalarını devralan İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nin iki heyet halinde çalışmasına karar verildi.

Öte yandan, dosyaları devralan İstanbul 10, 31, 32 ve 33. Ağır Ceza Mahkemeleri 1 Kasım 2026 tarihine kadar, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi ise 15 Ekim 2026 tarihine kadar genel tevziye kapatıldı. Bu sürelerin sonunda mahkemelerin puan durumları diğer mahkemelerin ortalamasına eşitlenerek yeniden tevzi açılacak.

Ticaret Mahkemelerinde Yeni Düzenleme

Yeniden yapılanma dalgası yalnızca ceza mahkemeleriyle sınırlı kalmadı. HSK Genel Kurulu'nun kararı gereğince, İstanbul ilinin mülki sınırlarının yargı çevresi olarak belirlenmesi nedeniyle Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemeleri 10 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla tevziye kapatılacak. Bu mahkemelerin derdest ve arşiv dosyaları, kriterler dikkate alınarak Çağlayan'daki İstanbul Asliye Ticaret Mahkemelerine devredilecek ve birçok ilçe ticaret mahkemesinin faaliyeti de resmen durdurulmuş olacak. HSK kararında, devir işlemleri sonrasında faaliyeti durdurulan mahkemelerdeki dosyaların aktarıldığı yeni yerlerinde, yargısal hizmeti aksatmadan kesintisiz şekilde aynen devam edeceği önemle vurgulandı.