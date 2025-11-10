Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ABD’ye gerçekleştirdiği resmî ziyaret kapsamında Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Böylece Eş-Şara, Beyaz Saray’a ziyarette bulunan ilk Suriyeli lider olarak tarihe geçti.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti

İki liderin buluşması yerel saatle 11.37’de başladı ve tamamen basına kapalı şekilde yürütüldü. Eş-Şara’nın Beyaz Saray’a girişinde de alışılmışın dışında bir protokol izlendi. Devlet başkanlarının genellikle karşılandığı Batı Kanadı'nın ana kapısı kullanılmadı; Eş-Şara’nın basın mensuplarının görüş alanı dışında kalan yan bir girişten içeri alındığı belirtildi. Karşılama töreni yapılmaması da dikkat çekti.

Masada kritik başlıklar vardı

Görüşmenin içeriği resmi olarak açıklanmasa da diplomatik kaynaklar, gündemin oldukça yoğun olduğunu aktardı. Buna göre iki liderin ele aldığı başlıca konular şunlar oldu:

Suriye’nin yeniden inşası

Bölgesel güvenlik dinamikleri

Mültecilerin geri dönüş süreçleri

Ekonomik iş birliği olanakları

Kaynaklar, görüşmenin “düşük profilli ancak stratejik” bir çerçevede gerçekleştiğini belirtiyor.

Yeni bir diplomatik dönemin sinyali mi?

Eş-Şara’nın Washington’a gerçekleştirdiği ziyaret, Suriye ile ABD arasındaki diplomatik ilişkiler açısından önemli bir dönüm noktası olarak yorumlanıyor. Uzmanlar, bu temasların uzun vadede yeni bir diplomatik açılımın kapısını aralayabileceğini değerlendiriyor.

Bakan Fidan da Beyaz Saray'da!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da görüşme kapsamında Beyaz Saray'da olduğu öğrenildi.

Görüşmenin kapsamında ise ABD, Suriye’ye uyguladığı Sezar yaptırımlarını İran ve Rusya bağlantılı işlemler dışında askıya aldı.