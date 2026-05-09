Son Mühür / Osman Günden - Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, Çeşme Turizm Zirvesi’nde dikkatleri çeken değerlendirmelerde bulundu. Bölgedeki turizm verilerine ve yaklaşan bayram dönemine dair son gelişmeleri paylaşan Başkan İşler, Çeşme’nin bayram dönemi için şimdiden yüksek bir taleple karşı karşıya olduğunu belirterek rezervasyonların yüzde 80 seviyesine ulaştığının müjdesini verdi.

“Bir dünya markası olacak kadar kıymetli”

Çeşme’nin sadece Türkiye için değil dünyanın sayılı destinasyonlarından olma yolunda ilerlediğini söyleyen İşler, “Çeşme yalnızca deniz turizmiyle değil, termal kaynakları, gastronomisi ve doğal yapısıyla dünya markası olabilecek bir potansiyele sahiptir. Evet, Çeşme’yi denizi ve doğasının yanı sıra termal ve gastronomik zenginlikleri eşsiz kılıyor. Çeşme, Türkiye’nin en değerli destinasyonlarından biri ve gerçek anlamda bir dünya markası olacak kadar kıymetlidir. Bu zirvenin kentin tüm dinamiklerinin iş birliğiyle düzenlenmesini, Çeşme’nin geleceğine her kesimce sahip çıkıldığı gözüyle bakıyor ve bölgedeki benzer ilçelere örnek olacak nitelikte ve çok anlamlı buluyorum” dedi.

“Yılda 300 gün aktif turizm”

Çeşme’ye yönelik “pahalı destinasyon” algısının gerçeği yansıtmadığını da söyleyen İşler, “Özellikle Alaçatı ve marina çevresindeki yüksek fiyatların tüm ilçeye mal edilmesi yanlıştır. Çeşme’de her bütçeye uygun tatil yapılabilecek alanlar bulunmaktadır. Ancak ve maalesef bu pahalılık algısını yaratanlar içinde Çeşmeliler’de mevcuttur. Turizmde rekabetçi fiyat politikalar ve doğru psikolojik algı yönetimleri çok önemlidir. Hizmeti, son tüketicinin alabileceği rakamlarda vermeliyiz. Bunu başaramazsak, burnumuzun dibinden metrelerce kuyruklarla Sakız’a giden vatandaşlarımızı izleriz” Çeşme’nin geleceği turizmi 12 aya yaymaktan geçer. Çözüm ortak akıl ve sürdürülebilir turizm anlayışındadır. Çeşme’de 300 gün aktif turizm yapılabilmelidir. O zaman bugün konuşulan fiyat tartışmaları da kendiliğinden ortadan kalkacaktı” dedi.

“Yüzde 100’lere doğru gidiyor”

“Bayram tatilinin uzaması haberleri dahi rezervasyonlarda beklenen hareketliliği sağladı” ifadelerini kullanan İşler, “Doluluklar birçok bölgede yüzde seksenlere ulaştı. Yüzde yüzlere doğru gidiyor. Bölgesel krizlere rağmen Türkiye güvenli turizm destinasyonu olduğunu gösterdi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA)’nın yürüttüğü tanıtım çalışmaları da bunda etkili oldu” diye konuştu.