İzmir’in Bornova ilçesinde yer alan Yeşilova Höyüğü, yalnızca arkeoloji meraklılarının değil, kenti ziyaret eden turistlerin de uğrak noktalarından biri haline geldi. Karacaoğlan Mahallesi sınırlarında bulunan höyükte yapılan çalışmalar, bölgenin yaklaşık MÖ 6500 yıllarına kadar uzanan çok eski bir yerleşim alanı olduğu anlaşıldı.

Günümüzde ziyaretçi merkezi olarak hizmet veren alan, bir yandan bilimsel kazı çalışmalarına ev sahipliği yaparken diğer taraftan ziyaretçilere tarih öncesi yaşamı yakından görme fırsatı sunuyor.

İzmir’in en eski yerleşim alanlarından biri

Kazılardan çıkan bulgular, Yeşilova Höyüğü’nün İzmir’in bilinen en eski yerleşim merkezlerinden biri olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, bölgede kesintisiz bir yaşam sürdüğünü değerlendiriyor. Özellikle taş temelli kerpiç evler ve düzenli yerleşim planı, dönemin insanlarının gelişmiş bir köy yaşamı kurduğunu yansıtıyor.

Kazı alanında ortaya çıkarılan kalıntılar arasında günlük yaşamda kullanılan araç gereçler, taş aletler ve üretim izleri de bulunuyor. Bu detaylar, o dönem insanlarının yalnızca barınma ihtiyacını karşılamadığını, aynı zamanda üretim yapan bir topluluk halinde yaşadığını da anlatıyor.

Tarım ve hayvancılığın ilk izleri görüldü

Yeşilova Höyüğü’nde yapılan incelemelerde, bölge halkının tarım ve hayvancılıkla uğraştığı da tespit edildi. Buğday, arpa ve mercimek gibi ürünlerin yetiştirildiği belirlenirken koyun, keçi ve sığır gibi hayvanların evcilleştirildiği anlaşıldı.

Araştırmalarda deniz ürünlerine ait izlerin bulunması da dikkat çekti. Uzmanlara göre bu durum, bölgedeki insanların sadece karasal üretimle değil, deniz kaynaklarıyla da beslenme alışkanlığı geliştirdi.

Uzak bölgelerle ticaret yaptıkları ortaya çıktı

Kazılarda ortaya çıkan obsidyen ve yeşim taşı gibi hammaddeler, höyüğün dikkat çeken buluntuları arasında yer aldı. Bu taşların bölgeye dışarıdan getirildiği düşünülüyor.

Bu durum, Neolitik dönemde yaşayan insanların yalnızca kendi çevrelerinde yaşam sürmediğini, farklı bölgelerle bağlantı kurarak ticaret ilişkileri geliştirdiğini ortaya koyuyor. Arkeologlar, bunun dönemin sosyal yapısını anlamak açısından önemli bir detay olduğunu ifade ediyor.

Ziyaretçiler Neolitik yaşamı deneyimliyor

Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi’nde yalnızca sergi alanı bulunmuyor. Alanda oluşturulan Neolitik Köy canlandırması sayesinde ziyaretçiler o dönemin yaşam koşullarını yakından görebiliyor.

Özellikle öğrenciler için hazırlanan “Zaman Yolculuğu” projesi yoğun ilgi görüyor. Etkinliklerde çocuklar döneme ait kıyafetler giyiyor, taş alet yapımı ve kil işleme gibi uygulamalara katılıyor. Bu nedenle merkez, eğitim amaçlı ziyaretlerde de sıkça tercih ediliyor.

Arkeolog eşliğinde gezilebiliyor

Yeşilova Höyüğü’nde ziyaretçiler kazı alanlarını arkeologlar eşliğinde gezebiliyor. Böylece hem yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alıyor hem de tarihi kalıntıları yerinde inceleme fırsatı buluyor.

Girişlerin ücretsiz olduğu merkez haftanın her günü 09.00 ile 17.30 saatleri arasında açık tutuluyor. İzmir’in geçmişini binlerce yıl geriye götüren Yeşilova Höyüğü, kültürel miras açısından Türkiye’nin en önemli arkeolojik alanları arasında gösteriliyor.