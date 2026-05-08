İzmir’in Aliağa ilçesinde, limanlar bölgesindeki ana yolda ilerleyen bir hurda kamyonu, trafiği resmen birbirine kattı. Zaman zaman trafik düzenini bozacak görüntülere rastlayabiliyoruz ancak bu görüntüler adeta pes dedirtti. Trafikteki yolcuların korkmasına sebebiyet veren o görüntüler bir vatandaşın telefon kamerasından çektiği videoyla ortaya çıktı.

Görenler hayrete düştü!

Olay, Aliağa Gümrük Müdürlüğü ve limanlar bölgesindeki ana yol üzerinde meydana geldi. Hurda limanından çıktığı anlaşılan 35 BFZ 066 plakalı yeşil kamyonun üzerindeki yükleme şekli, görenleri hayrete düşürdü. Görüntülerde aracın kasasına istiflenen metal parçalarının dışarı sarkmasına aldırış etmeden trafikte ilerlediği yer aldı.

" Bu resmen adam öldürür"

O anları korku ve panikle kaydeden sürücü şu ifadelerde bulundu:

"Şu an İzmir Aliağa Gümrük Müdürlüğü'nden çıkıyoruz, burada hurda limanı var. Böyle bir yükleme tarzı var mı ya? Buna biri 'dur' demiyor mu? Bunu istiflerken kimse görmüyor mu? Bu resmen adam öldürür"