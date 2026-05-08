Son Mühür/ Osman Günden- Aliağa Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı mesaisinde ikinci perde kapandı. Belediye Başkanı Serkan Acar’ın yönettiği birleşimde, kentin mali tablosunu şekillendiren kritik başlıklar masaya yatırıldı.

Bütçe raporları fire vermedi

Meclis Salonu’ndaki görüşmelerin ana gündem maddesi, bir önceki birleşimde Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilen kesin hesap raporuydu. Komisyondan gelen rapor, meclis üyelerinin önüne geldiğinde aslında beklendiği gibi bir tablo oluştu.

Aliağa Belediyesi’nin 2025 Mali Yılı’na ait İdare ve Kesin Hesabı ile Taşınır Kesin Hesabı, hiçbir itiraz yükselmeden oy birliğiyle geçti. Kararın içeriğindeki 5 farklı madde de tek tek onaylanırken, hem gider kalemleri hem de gelir kalemleri meclisteki tüm grupların "evet" oyunu aldı. Taşınır kesin hesabı da yine hesap kodları üzerinden, teknik detaylarda boğulmadan ama titizlikle onaylanmış oldu.

Haziran mesaisi için tarih netleşti

Birçok ilçe meclisinin aksine nadir görülen bu tam mutabakat havası toplantının sonuna kadar sürdü. Harcamaların ve gelirlerin kuruşu kuruşuna onaylandığı bu birleşim, bir sonraki buluşma tarihinin belirlenmesiyle noktalandı.

Aliağa Belediye Meclisi, Haziran ayı oturumu için takvimini şimdiden belirledi. Meclis üyeleri, 2 Haziran 2026 Salı günü saat 18.00’de yeniden bir araya gelmek üzere salondan ayrıld