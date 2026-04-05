Sakarya’nın Erenler ilçesinde bir şahıs, iş yerine ve park halindeki otomobile tabancayla ateş açtı; olayda 1 kişi bacağından yaralandı.

Olay, Tepekum Mahallesi Şehit Mehmet Nuri Kocabıyık Sokak’ta gerçekleşti. Saldırı sırasında iş yerinde bulunan kişi, bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kurşunlar iş yeri ve otomobilde hasara yol açarken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.