Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yol yapım çalışması sırasında 30 metrelik kuyuya düşerek hayatını kaybeden işçi Nafiz Özkul’un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Beldibi Mahallesi’nde 29 Ekim Çarşamba günü meydana gelen olayda, çalışma alanında görevli 57 yaşındaki Nafiz Özkul’un, iddiaya göre ayağının kayması sonucu yaklaşık 30 metrelik kuyuya düşerek yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, çalışmayı yürüten firmanın proje müdürü ve işveren vekili B.Y. ile kalite kontrol şefi N.Ö. ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna çağrıldı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

Mahkeme, iki kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.