Sakarya’da havaların soğumasıyla birlikte soğuk algınlığı ve gribe karşı doğal yollarla korunmak isteyen vatandaşlar, aktarlara yoğun ilgi göstermeye başladı. Mevsim geçişlerinin etkisiyle bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler, ıhlamur, papatya çayı, kış çayı, zencefil, bal, zerdeçal ve propolis gibi bitkisel ürünleri tercih ediyor.

SATIŞLARDA ARTIŞ YAŞANDI

Kentte uzun yıllardır aktarlık yapan Nil Ensari, soğuk havaların başlamasıyla bitkisel ürün satışlarında belirgin bir artış yaşandığını belirtti. Ensari, “Mevsim geçişlerinde vatandaşlar genellikle bal, ıhlamur, papatya çayı, zencefil, zerdeçal gibi ürünlere yöneliyor. Özellikle zencefil macunu en çok tercih edilenlerden biri. Yaşlı vatandaşlar eklem ağrılarına iyi gelen bamya tohumu, iğde çekirdeği tozu, çörek otu kremi ve kuyruk yağlı krem gibi ürünleri talep ediyor. Okulların açılmasıyla çocukların bağışıklığını güçlendirmek isteyen aileler de macun ve bitkisel yağlara yöneliyor” dedi.

BİTKİSE ÜRÜNLERDE DOZUN ÖNEMİ

Bitkisel ürünlerin kullanımında dozun önemli olduğunu vurgulayan Ensari, “Vatandaşlar genellikle miktar konusunda hata yapıyor. Bazı ürünleri az, bazılarını fazla kullanıyorlar. Fazla kullanım yan etkilere neden olabiliyor. Bu nedenle müşterilerimizi doğru kullanım konusunda bilgilendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da havaların soğumasıyla birlikte ilaç yerine doğal çözümleri tercih ettiklerini belirterek, “Boğaz ağrım için kış çayı almaya geldim. Soğuk algınlığından korunmak için bitkisel ürünleri kullanmak daha doğal ve faydalı oluyor” şeklinde konuştular.