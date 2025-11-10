Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi'nde bulunan bir halı sahada, futbol maçı sırasında yaşanan ani fenalaşma, saniyeler içinde ölüm kalım mücadelesine dönüştü. 8 Kasım tarihinde arkadaşlarıyla maç yapan M.U. (31), topa vurduğu anda aniden yere yığılarak hareketsiz kaldı. Dilinin boğazına kaçması sonucu nefessiz kaldığı tespit edilen genç adam, arkadaşlarının ve olay yerine hızla ulaşan sağlık ekiplerinin zamanında ve isabetli müdahalesi sayesinde hayata döndürüldü.

Kameraya yansıyan paniğe karşı soğukkanlı müdahale

M.U.'nun hareketsiz kaldığını fark eden arkadaşları, büyük bir panikle hemen yanına koşarak durumu ivedilikle sağlık ekiplerine bildirdi. İlk müdahaleyi saha içerisinde yapan arkadaşlarının çabasıyla M.U. tekrar nefes almaya başladı. Kısa süre sonra halı sahaya sevk edilen sağlık personeli de gerekli ilk yardımı uyguladıktan sonra M.U.'yu ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavisi tamamlanan M.U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi. Yaşananlar ise sahanın güvenlik kamerası kayıtlarına saniye saniye yansıdı; görüntülerde M.U.'nun düşüş anı ve arkadaşlarının telaşla yardıma koşması net bir şekilde görülüyor.

Erken müdahalenin önemi bir kez daha anlaşıldı

Bu olay, kalp krizi veya ani bayılma gibi durumlarda yaşanan hava yolu tıkanıklığına karşı bilincin ve erken müdahalenin ne denli kritik olduğunu bir kez daha kanıtladı. M.U.'nun arkadaşlarının sergilediği soğukkanlılık ve hızlı aksiyon alma yeteneği, genç adamın hayatını kurtarmada belirleyici oldu.