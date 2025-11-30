Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin evlilikte 30 yılı geride bırakan çiftlere yönelik başlattığı ücretsiz check-up uygulaması büyük ilgi görüyor. “Hayatta ve Sağlıkta Birliktelik” sloganıyla 5 ay önce hayata geçirilen programdan şu ana kadar 176 çift faydalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i “Aile Yılı” ilan etmesinin ardından aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, hem aile sağlığına hem de toplumsal farkındalığa katkı sunmayı hedefliyor.

Başvuru Sosyal Gelişim Merkezi’nden, kontroller sıra beklemeden

Sosyal Hizmetler Dairesi ve Sağlık İşleri Dairesi koordinasyonuyla yürütülen uygulamada çiftler, evlilik cüzdanlarıyla Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi’ne başvuru yapıyor. Daha sonra Tıp Merkezi’ne yönlendirilen vatandaşlar, hiçbir sıra beklemeden kapsamlı sağlık taramasından geçiriliyor.

Check-up paketinde muayene, laboratuvar testleri, röntgen, EKG, işitme testi (odiometri) ve solunum fonksiyon testi (SFT) gibi birçok tetkik yer alıyor.

Yıl boyunca sürecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz check-up hizmetinin yıl boyunca devam edeceğini açıkladı.