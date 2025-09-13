Sakarya’nın Pamukova ilçesinde hızlı trene yetişmek isteyen iki kişinin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına uçtu. Kazada iki kişi yaralandı.

KAZA HIZLI TREN İSTASYONU YAKININDA MEYDANA GELDİ

Olay, Pamukova ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde, hızlı tren istasyonu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gökgöz Mahallesi’ndeki bir fabrikada çalışan B.C. ve M.Ç., 34 DOP 496 plakalı otomobille hızlı trene yetişmek üzere yola çıktı.

ARAÇ KONTROLDEN ÇIKIP SU KANALINA UÇTU

İstasyona kısa bir mesafe kala, sürücü B.C.’nin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil kontrolden çıktı. Yol kenarındaki su kanalına düşen araç takla atarak ters döndü.

KENDİ İMKÂNLARIYLA ARAÇTAN ÇIKTILAR

Kazada yaralanan B.C. ve M.Ç., araçtan kendi imkânlarıyla çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Pamukova İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ, POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.