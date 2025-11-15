TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ın kayınvalidesi Hatice Kubulay, Sakarya’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. 92 yaşında hayatını kaybeden Kubulay, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Cenaze namazı, Erenler Dilmen Mahallesi’ndeki Yeni Eren Camii’nde ikindi namazının ardından kılındı.

YOĞUN KATILIM

Törene, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay başta olmak üzere Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehir protokolü üyeleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören boyunca Hatice Kubulay için dualar edildi, katılımcılar merhumeye Allah’tan rahmet diledi. Ergün Atalay, tören sırasında sevenleriyle tek tek ilgilenerek taziyeleri kabul etti. Kubulay, törenin ardından dualar eşliğinde defnedilmek üzere toprağa verildi.