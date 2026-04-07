Son Mühür- Ünlü pop müziğin dikkat çeken isimlerinden Hande Yener, katıldığı ödül töreninde hem tarzı hem de yaşadığı talihsiz olayla geceye damga vurdu. Sahneye ödül almak için çıkan Yener’in yaşadığı anlar, davetlilerin ve sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sıra dışı tarzıyla göz kamaştırdı

Gecede tercih ettiği iddialı ve farklı kostümüyle tüm dikkatleri üzerine çeken Hande Yener, stil anlamında yine konuşulmayı başardı. Sahneye alkışlar eşliğinde çıkan ünlü şarkıcı, enerjisi ve sahne duruşuyla davetlilerden tam not aldı.

Ödül anında talihsiz kaza

2. Sayfa'nın haberine göre; ödülünü almak üzere sahneye çıkan Yener, izleyicileri selamladığı sırada beklenmedik bir aksilik yaşadı.

Elindeki ödülü yanlışlıkla düşüren sanatçının ödülü parçalanarak kırıldı. Yaşanan bu anlar, salonda kısa süreli bir şaşkınlığa neden oldu.

Soğukkanlı tavrıyla takdir topladı

Talihsiz kazaya rağmen panik yapmayan Hande Yener, durumu gülümseyerek karşılayarak profesyonelliğini bir kez daha gösterdi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken sanatçı, izleyicilerin de sempatisini kazandı.