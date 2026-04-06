Türk sinema ve dizi sektörünün en karizmatik ve yetenekli isimlerinden biri olan Mehmet Günsür, başarılı projelerinin yanı sıra gözlerden uzak sürdürdüğü düzenli aile hayatıyla da her zaman takdir topluyor. Yıllardır İtalya ve Türkiye arasında mekik dokuyan ünlü oyuncunun bu dengeli yaşamındaki en büyük destekçisi ise hayatını birleştirdiği eşi Katerina Mongio. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikilinin tanışma hikayesi ve Mongio'nun başarılı kariyeri okuyanların dikkatini çekiyor.

KATERİNA MONGİO KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Sadece Mehmet Günsür'ün eşi sıfatıyla değil, kendi mesleki başarılarıyla da adından söz ettiren Katerina Mongio, profesyonel bir belgesel yönetmeni olarak görev alıyor. Özellikle toplumsal meseleleri ve çarpıcı insan hikayelerini merkeze alan projeleriyle tanınan başarılı yönetmen, hem İtalya'da hem de uluslararası platformlarda büyük takdir topluyor. İkilinin yolları da sanatın tam kalbinde, bir film çekimi sırasında kesişti. Eşinin kariyerindeki sanatsal seçimlerde en güvendiği isim olan Mongio, çiftin profesyonel ve kişisel uyumunun temelini oluşturuyor.

KATERİNA MONGİO NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Başkent Roma'nın zengin kültürel dokusunda yetişen İtalyan kökenli Katerina Mongio, 1970 yılında dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 56 yaşında olan başarılı yönetmen, 1975 doğumlu (51 yaşında) eşi Mehmet Günsür'den 5 yaş büyük. Çiftin arasındaki bu yaş farkı, sanatla ve olgunlukla harmanlanmış sarsılmaz bir uyuma dönüşmüş durumda. Roma'da aldığı İtalyan estetiği ve sinema kültürünü eserlerine net bir şekilde yansıtan Mongio, evlendikten sonra Türkiye ve İtalya arasında geçen iki kültürlü bir yaşam tarzını benimsedi.

MEHMET GÜNSÜR VE KATERİNA MONGİO NE ZAMAN EVLENDİ?

İtalyan Lisesi mezunu olduğu için İtalya ile bağını hiçbir zaman koparmayan Günsür, büyük aşkı Katerina Mongio ile 2006 yılında dünyaevine girdi. İtalya'da düzenlenen sade ve son derece romantik bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin 3 çocukları oldu. Çiftin en büyük çocukları ve tek oğulları Ali, ortanca kızları Maya ve ailenin en küçük üyesi ise Cloe.