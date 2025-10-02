Sahipsizler dizisinde Duygu karakterini canlandıran Nilsu Yılmaz, genç yaşına rağmen dikkat çekici bir kariyer geliştirdi. 2001 yılında İstanbul’da doğdu. Boyu 1,77 cm, kilosu ise 50. Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun olduktan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nü bitirdi. Oyunculuk eğitimini tamamladıktan sonra çok sayıda dizi ve filmde rol aldı.

Nilsu Yılmaz’ın biyografisi ve oyunculuk kariyeri

Nilsu Yılmaz, oyunculuğa 2013 yılında adım attı. İlk döneminde Davetsiz Misafir, 20 Dakika gibi yapımlarda kamera karşısına geçti. Ardından Ufak Tefek Cinayetler, Payitaht Abdülhamid, Kırmızı Oda, Kolej, UFO ve Kardeşlerim gibi popüler projelerde kendine yer buldu. Kusursuz Kiracı dizisinde de performansıyla öne çıktı.

Kariyerinde dramatik roller kadar farklı karakterlerle de başarı yakaladı. Sahipsizler dizisinde ise hayat kadını Duygu karakterine hayat veriyor ve bu rolüyle seyircinin büyük ilgisini çekiyor.

Sahipsizler dizisi ve Duygu karakteri

Yönetmenliğini Cem Karcı’nın yaptığı, OGM Pictures yapımı olan Sahipsizler dizisi STAR TV’de yayınlanmaya başladı. Dizide, genç ve başarılı bir kadro yer alıyor. Nilsu Yılmaz, Duygu karakteriyle hikayenin merkezinde bulunuyor. Duygu, zor şartlar altında hayatta kalmaya çalışan ve farklı hikayeleriyle izleyicinin ilgisini çeken bir hayat kadını olarak anlatılıyor.

Eğitim ve kişisel bilgiler

Nilsu Yılmaz İstanbul’da doğdu ve aynı şehirde büyüdü. Sanat lisesi ve üniversitede aldığı oyunculuk eğitimi sayesinde kısa sürede sektörde tanındı. Başarılı performansları ve akademik geçmişiyle genç nesil kadın oyuncular arasında öne çıkıyor.

Gelecek projeleri

Nilsu Yılmaz, yeni sinema ve dizi projelerinde yer alma planlarını sürdürüyor. Rol aldığı yapımlarda profesyonelliği ve çok yönlü karakterleriyle adından söz ettiriyor. Sahipsizler dizisi ile kariyerinde yeni bir çıkış yakaladı. Oyuncunun ekran yolculuğu ve yeni projelerdeki performansı yakından takip ediliyor.