Son Mühür- İzmir'de Karşıyaka'yı zirveye taşıyan Karşıyaka Spor Kulübü Genç Kızlar Voleybol Takımı kenti gururlandı. İzmir'de düzenlenen Genç Kızlar Voleybol Şampiyonası’nda rakiplerini eleyerek zirveye çıktı, kupayı Karşıyaka'ya taşıdı. Karşıyaka Belediyesi kızları Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi’nde misafir etti. Şampiyon sporcular bu sefer forma değil önlük giyip tezgah başına geçti. Ayrıca, Karşıyaka Genç Kızlar Voleybol Takımı, tüm oyuncuların imzaladığı formayı Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi’ne hediye etti.

Şampiyonlara Başkan'dan teşekkür!

Ziyaret ve forma sebebiyle teşekkürlerini ileten Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal şu ifadelerde bulundu:

"Genç Kızlar Voleybol Şampiyonası’nda kupayı göğüsleyerek kentimize büyük bir gurur yaşatan Karşıyaka Spor Kulübü Genç Kızlar Voleybol Takımı’nı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum. Genç sporcularımızın bu azmi ve başarısı, Karşıyaka’nın spor kenti kimliğini bir kez daha zirveye taşımıştır.

Takımımızın nazik ziyareti ve bizlere hediye ettikleri o kıymetli imzalı forma için de her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Karşıyaka Belediyesi olarak, sporun ve sporcumuzun her zaman yanında olmaya, bu başarı hikayelerini birlikte yazmaya devam edeceğiz”