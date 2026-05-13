Osman Günden / Son Mühür - AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılından bu yana gerçekleştirilen asfalt döküm verilerini kamuoyuyla paylaştı.

"2025 yılı hedefleri 1 milyon 300 bin ton....''

Bilal Saygılı, asfalt döküm miktarlarının her geçen yıl azaldığını savunarak 2025 yılı için belirlenen 1 milyon 300 bin tonluk hedefin oldukça gerisinde kalındığını söyledi. Şu ana kadar yalnızca 387 bin ton asfalt döküldüğünü ifade eden Saygılı, “CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni yol yapmak bir yana, çukurları bile kapatamıyor" değerlendirmesinde bulundu.

''Rakamlar ortada'' deyip açıkladı

Saygılı'nın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''İzmir'in yollarında çukurlar her gün artıyor. Sebebi de CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin her geçen yıl düşen asfalt dökme miktarı

2019 yılında 1 milyon 757 bin ton.

2020’de bu rakam 929 bin ton.

2021’de 958 bin ton.

2022’de 773 bin ton.

2023’te 662 bin ton.

2024’te 473 bin ton.

Ve 2025: sadece 387 bin ton!

2025 yılı hedefleri 1 milyon 300 bin ton. Gerçekleşen? Bunun dörtte biri bile değil! Sadece 387 bin ton. Rakamlar ortada; CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni yol yapmak bir yana, çukurları bile kapatamıyor.''