Son Mühür/ Beste Temel - Bayraklı Belediyesi, çocuklarda hijyen bilincini artırmak amacıyla yürüttüğü “Sağlık Elde Başlar” projesi kapsamında, 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü’nde ilkokul birinci sınıf öğrencilerine el hijyeni eğitimi verdi.

Sağlıklı yaşamın ilk adımı el hijyeni

Bayraklı Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle çocuklarda hijyen bilincini güçlendirmeyi amaçlayan “Sağlık Elde Başlar” projesini sürdürüyor. 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, minik öğrencilere doğru el yıkama alışkanlıkları kazandırıldı.

Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü hemşiresi İlknur Ayan, çocuklara eller yoluyla taşınan mikropların neden olabileceği hastalıklar hakkında bilgi verdi. Ayan, salgın hastalıkları önlemenin en etkili yolunun doğru el yıkama tekniklerinden geçtiğini vurguladı. Uygulamalı etkinliklerle desteklenen eğitimde öğrenciler, interaktif sunumlarla öğrendiklerini pekiştirdi.

“Hijyen bilinci küçük yaşta kazanılmalı”

Hemşire İlknur Ayan, el hijyeninin sağlıklı bir yaşamın temeli olduğunu belirterek, “Hijyen bilincinin küçük yaşta kazandırılması büyük önem taşıyor. El temizliğine gösterilen özen, hastalıkların önlenmesinde en önemli adımdır. Çocukların bu farkındalığı erken yaşta edinmeleri, gelecekte daha bilinçli bireyler olmalarını sağlar” dedi.

“Sağlıklı nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, çocuklara kazandırılacak hijyen alışkanlıklarının genel sağlık üzerinde doğrudan etkili olduğunu vurguladı. Başkan Önal, “Bu bilinçle, Dünya El Yıkama Günü gibi anlamlı bir günde ilkokul birinci sınıf öğrencilerimize yönelik eğitimler düzenledik. Amacımız, sağlıklı ve bilinçli nesillerin yetişmesine katkı sağlamak. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı her alanda desteklemeye ve onların yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.