Trendyol Süper Lig’in 9. hafta mücadelesi 18 Ekim Cumartesi günü start alacak. Haftanın ilk maçında Konyaspor, Kocaelispor’u konuk edecek. Bu karşılaşmada Kadir Sağlam görev yapacak.
Günün öne çıkan mücadelelerinden Beşiktaş - Gençlerbirliği maçını Oğuzhan Çakır, Çaykur Rizespor - Trabzonspor derbisini ise Halil Umut Meler yönetecek. Günün son karşılaşması olan RAMS Başakşehir - Galatasaray maçında düdük Atilla Karaoğlan’da olacak.
Pazar günü Göztepe sahada
19 Ekim Pazar günü oynanacak maçlar futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.
Kayserispor - Samsunspor mücadelesinde Ümit Öztürk,
Corendon Alanyaspor - Göztepe maçında ise Ali Yılmaz görev yapacak.
Ayrıca Gaziantep FK - Antalyaspor karşılaşmasında Erdem Mertoğlu, haftanın dikkat çeken maçlarından Fenerbahçe - Fatih Karagümrük mücadelesinde ise Ali Şansalan düdük çalacak.
9. hafta Pazartesi günü tamamlanacak
Haftanın kapanış maçında 20 Ekim Pazartesi günü Eyüpspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Mücadelede Cihan Aydın görev yapacak. Bu karşılaşmayla birlikte Süper Lig’in 9. haftası tamamlanmış olacak.
İzmir temsilcisi Göztepe Ali Yılmaz’a emanet
İzmir ekibi Göztepe, zorlu Alanyaspor deplasmanında sahaya çıkacak. Maçın hakemi Ali Yılmaz olurken, karşılaşma sarı-kırmızılılar için Avrupa hedefi yolunda büyük önem taşıyor.
9. haftanın hakem listesi
18 Ekim Cumartesi
14.30 Konyaspor - Kocaelispor: Kadir Sağlam
17.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
17.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
20.00 RAMS Başakşehir - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
19 Ekim Pazar
14.30 Kayserispor - Samsunspor: Ümit Öztürk
17.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe: Ali Yılmaz
17.00 Gaziantep FK - Antalyaspor: Erdem Mertoğlu
20.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: Ali Şansalan
20 Ekim Pazartesi
20.00 Eyüpspor - Kasımpaşa: Cihan Aydın